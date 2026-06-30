Agropoli si conferma hub marittimo del Cilento: al via i nuovi collegamenti estivi e la linea per Sapri

La Città di Agropoli riafferma con forza il proprio ruolo strategico di hub marittimo e principale porta d’accesso alle bellezze costiere della Campania. Con l’avvio della stagione estiva, l’Amministrazione Comunale traccia un primo bilancio estremamente positivo e annuncia i prossimi importanti passi per il potenziamento dei servizi di collegamento via mare.

I collegamenti marittimi non solo uniscono la perla del Cilento alle meraviglie della Costiera Amalfitana e di Salerno, ma garantiscono anche la continuità territoriale interna lungo l’intera costa cilentana grazie alla programmazione promossa dalla Regione Campania. I collegamenti giornalieri operati dalla compagnia Alicost dal Porto di Agropoli verso le destinazioni di Salerno, Amalfi, Positano, San Marco di Castellabate e Acciaroli sono infatti partiti regolarmente nei tempi previsti e stanno registrando un ottimo riscontro in termini di affluenza e gradimento.

A questa offerta consolidata si affiancherà, a partire dal prossimo 10 luglio, l’avvio ufficiale di tutte le linee verso Sapri gestite dalla compagnia Travelmar. Tra queste spicca la strutturazione della Linea B1 Cilentana Rossa, un servizio giornaliero attivo sette giorni su sette da luglio a settembre per il triennio 2026–2028.

Le dichiarazioni del sindaco Roberto Mutalipassi

«La mobilità marittima rappresenta per Agropoli un pilastro fondamentale dell’offerta turistica e dello sviluppo economico – dichiara il Sindaco, Roberto Mutalipassi – La vera svolta strategica risiede nella nuova programmazione triennale e nella linea rossa ‘Agropoli – Sapri’: a seguito di numerosi colloqui e grazie alla lungimiranza della Regione che ha accolto le nostre richieste, sostenute anche da altri sindaci del territorio, abbiamo ottenuto questa nuova rotta e una continuità su base pluriennale che permette agli operatori, alle strutture ricettive e ai turisti di pianificare i flussi con largo anticipo, superando le incertezze del passato».

Il ruolo del porto e l’impatto sulla viabilità locale

Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore al Mare e al Porto, Giuseppe Di Filippo, il quale ha sottolineato: «Il lavoro svolto sul nostro fronte portuale è stato imponente, mirato a garantire standard di accoglienza e sicurezza d’eccellenza. Il Metrò del Mare, grazie alla lungimiranza della nostra Regione, non è solo una suggestiva alternativa al traffico veicolare della viabilità cilentana, ma una vera e propria infrastruttura che esalta la centralità del nostro scalo portuale».

Si invitano turisti e cittadini a consultare i canali ufficiali per monitorare l’attivazione e la pubblicazione definitiva degli orari. I collegamenti per la Costiera Amalfitana e Salerno gestiti da Alicost saranno attivi fino al 6 settembre 2026, con informazioni e prenotazioni disponibili sul sito alicost.it o presso l’Info Point del porto di Agropoli.

Per quanto riguarda la Linea B1 Cilentana Rossa da Agropoli a Sapri, calendario e orari del servizio sono in fase di definizione da parte dell’impresa aggiudicataria Travelmar, e saranno disponibili sul sito travelmar.it o presso l’Info Point del porto di Agropoli.