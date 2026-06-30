Messa in sicurezza e riqualificazione a Castellabate: completati i lavori al costone di Pozzillo

Sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso in località Pozzillo, nella frazione San Marco di Castellabate. L’opera, finanziata con fondi del PNRR per un importo complessivo di 1 milione e 750 mila euro, ha consentito di eliminare una criticità storica legata al rischio di dissesto, restituendo alla cittadinanza e ai visitatori un’area completamente riqualificata, più sicura e funzionale.

Gli interventi strutturali e di ingegneria

L’intervento ha previsto il consolidamento del costone mediante opere di ingegneria specializzata, il rafforzamento della struttura rocciosa e l’installazione dei sistemi di protezione necessari a garantire la stabilità dell’area. Contestualmente è stato realizzato un importante progetto di riqualificazione urbana che ha interessato l’intero affaccio panoramico, con un percorso più fruibile.

Viabilità e nuovi parcheggi per il turismo

L’opera è stata inoltre completata con la realizzazione di nuove aree destinate alla sosta dei veicoli e con il rifacimento del manto stradale di Corso De Angelis, migliorando la viabilità e l’accessibilità della zona, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso turistico.

Le dichiarazioni del sindaco e dell’assessore

“Con la conclusione di questo intervento consegniamo alla comunità un’opera di grande valore sotto il profilo della sicurezza e della valorizzazione del territorio. Abbiamo risolto una criticità che per anni ha destato preoccupazione, trasformando un’area delicata in uno spazio sicuro, decoroso e pienamente fruibile”, spiega il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Oggi possiamo dire di aver restituito alla collettività un luogo completamente riqualificato, dove sicurezza e valorizzazione del paesaggio convivono in perfetto equilibrio. In questo modo abbiamo migliorato la mobilità, la fruibilità dell’area e l’immagine di uno degli scorci più suggestivi della nostra costa”, continua l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.