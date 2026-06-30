Ogliastro Cilento, successo per la giornata della prevenzione: oltre 125 prestazioni mediche gratuite

Una straordinaria risposta in termini di partecipazione e solidarietà ha caratterizzato la giornata di visite mediche specialistiche gratuite che si è svolta a Ogliastro Cilento sabato 27 giugno 2026. L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute dei cittadini, ha registrato numeri importanti, confermando il forte bisogno di queste giornate sul territorio. Un impulso decisivo per la realizzazione del progetto è arrivato dal dottor Giuseppe Bianchino che ha promosso la giornata di screening.

I numeri dello screening e le prestazioni effettuate

I dati finali dell’iniziativa fotografano una macchina organizzativa efficiente e una cittadinanza attiva: nel corso della giornata sono state effettuate circa 65 visite specialistiche e oltre 125 prestazioni totali. I cittadini accorsi hanno potuto usufruire di esami cardiologici come gli elettrocardiogrammi (ECG), della misurazione della pressione arteriosa, di screening ginecologici con l’esecuzione di Pap Test e di altre valutazioni cliniche fondamentali per la prevenzione personale.

Il sostegno dell’amministrazione e i ringraziamenti ai medici

L’evento è stato reso possibile grazie alla disponibilità dimostrata dal Sindaco Michele Apolito e da tutta l’amministrazione Comunale di Ogliastro Cilento, che hanno accolto l’appuntamento con grande cura.

Il dottor Franco Russo ha voluto esprimere un profondo ringraziamento a tutti i camici bianchi scesi in campo: “La loro professionalità e generosità fanno davvero la differenza. Ringrazio di cuore i medici che, nonostante il pochissimo tempo libero a disposizione e una temperatura quasi africana, hanno scelto di dedicare una parte del proprio tempo al servizio della nostra Associazione ‘Le mani sui cuori’ APS e di tutta la comunità”.

Il ruolo fondamentale dei volontari e il bilancio dell’evento

“Un grazie speciale va ai volontari” – ha continuato il dottor Franco Russo – “senza la loro passione e presenza costante, tutto questo non sarebbe possibile. Sono loro l’anima dell’Associazione e il motore di queste giornate. Desidero inoltre ringraziare tutte le persone di Ogliastro Cilento e dei comuni limitrofi che hanno scelto di darci fiducia, affidandosi a noi per un momento così importante e delicato come quello della prevenzione medica”.

L’iniziativa si è chiusa con un bilancio estremamente positivo, sia sul piano sanitario che su quello della coesione sociale. Gli organizzatori e l’Amministrazione Comunale hanno definito la giornata come una bellissima esperienza professionale e umana, confermando l’intenzione di riproporre l’evento nel prossimo futuro per continuare a garantire un sostegno concreto alla salute pubblica locale.