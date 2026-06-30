Eccellenza Campania: definiti i 34 club di diritto, per l’Agropoli il ripescaggio è a un passo

La Lega Nazionale Dilettanti ha definito il quadro quasi completo delle aventi diritto per il prossimo campionato regionale di Eccellenza. Sono 34, al momento, le formazioni inserite nel tabellone principale, calcolando già il saldo tra le promozioni nella categoria superiore e le retrocessioni in Promozione. Il tabellone resta però incompleto, in attesa delle decisioni formali per coprire gli ultimi due slot necessari a raggiungere il format standard.

La mappa delle aventi diritto

Il nucleo centrale del massimo campionato regionale è composto da società storiche e nuove realtà pronte a darsi battaglia. L’elenco ufficiale diramato comprende Pompei, Heraclea, Acerrana, Agerola, Albanova, Apice, Battipagliese, Caivanese e Buccino, con quest’ultimo titolo calcistico che sembra ormai destinato a trasferirsi formalmente a Poggiomarino.

A queste si aggiungono Pomigliano, Castelvolturno, Costa d’Amalfi, Solofra, Montemiletto, Portici, Puteolana, Quarto, Bacoli, Grazzanise, Castel San Giorgio, Ercolanese, Baronissi, San Vito, Sanseverinese, Stasia, Angri, Junior Stabia, Gricigliano, Marianella, Punto di Svolta, Ponte, Campagna e Alta Hirpinia.

Il nodo dei ripescaggi e le incognite sulle iscrizioni

Per completare l’organico a 36 squadre servono ancora due club. I criteri di scelta aprono scenari diversi a seconda della linea che la LND deciderà di privilegiare. Qualora venisse data la priorità sportiva alle finaliste dei play-off di Promozione, le caselle verrebbero riempite da Ranger Qualiano e Sporting Pontecagnano.

In caso contrario, l’Agropoli si trova in prima linea: i delfini guidano la graduatoria virtuale per meriti complessivi e storia calcistica. Il club cilentano resta comunque in una posizione di forte ottimismo e quasi certo del salto di categoria. A spingere i delfini verso il ritorno in Eccellenza sono anche le forti nubi societarie che mettono a rischio l’iscrizione di diverse consorelle, con Acerrana e Boys Caivanese date in forte crisi. Una situazione instabile che potrebbe spingere molti club alla rinuncia formale, mentre resta ancora da decifrare con precisione il destino calcistico dell’Heraclea.

Il futuro

In caso di riammissione in Eccellenza l’Agropoli è pronta ad allestire un’autentica corazzata con l’obiettivo di vincere il campionato e tornare in Serie D. In panchina ci sarà ancora il riconfermato Luigi Squillante. I delfini inizieranno nella prima settimana di agosto il raduno in sede per poi iniziare il ritiro di almeno due settimane lontano dal Cilento.