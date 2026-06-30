Terremoto in Venezuela, Corleto Monforte si mobilita: il piano del sindaco Ferraro per accogliere gli sfollati

Sono drammatiche le immagini che arrivano dal Venezuela, un Paese devastato dal violentissimo terremoto dello scorso 24 giugno; immagini dinanzi a cui il Comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, non è rimasto indifferente: dal Comune cilentano, legato da storici e indissolubili vincoli di sangue e di emigrazione con la terra sudamericana, è arrivato un impegno concreto per tendere la mano ai propri concittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che si trovano in una situazione di totale precarietà a causa del sisma.

Il sindaco Ferraro paga i viaggi ai connazionali in difficoltà

L’iniziativa parte direttamente dal Primo Cittadino Ferraro, che si è detto pronto a coprire personalmente i costi del viaggio per i connazionali in difficoltà: “Visto il disastro che ha colpito il Venezuela, considerato che potrebbero esserci cittadini italiani iscritti nelle liste AIRE del nostro Comune costretti a lasciare le proprie case poiché inagibili, mi rendo disponibile a farmi carico del costo del biglietto aereo per 8/10 nostri compaesani sfollati” ha dichiarato Ferraro con lo scopo di permettere a chi ha bisogno di trascorrere un periodo di soggiorno e sicurezza a Corleto Monforte, nell’attesa che nei territori colpiti dal sisma si ristabilisca una parvenza di normalità.

Contatti con la Farnesina per il monitoraggio dei dispersi

“Nei prossimi giorni mi metterò in contatto con il Ministero degli Esteri per verificare l’eventuale coinvolgimento nel disastro di persone originarie di Corleto Monforte. Ovviamente sono consapevole che, con oltre 50.000 dispersi, ogni informazione è provvisoria e confutabile. Non ci resta che avere fede in Dio e augurare ad ogni venezuelano un rapido ritorno alla vita normale” ha concluso Ferraro.

Al via l’avviso pubblico per trovare alloggi solidali

Alle parole e all’impegno del Sindaco è seguita immediatamente l’azione amministrativa: la Giunta Municipale oggi ha approvato e reso noto un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per chiedere ai residenti la disponibilità di abitazioni private da destinare temporaneamente all’ospitalità degli sfollati dal Venezuela.

Come aderire alla rete di accoglienza entro il 15 luglio

I cittadini di Corleto Monforte che dispongono di alloggi e desiderano metterli a disposizione della rete di accoglienza possono inviare la propria comunicazione entro il 15 luglio 2026 utilizzando gli indirizzi di posta elettronica del Comune o recandosi personalmente presso il Palazzo Municipale. Un gesto che dimostra come le radici e il senso di appartenenza ad una comunità non conoscano confini, specialmente nel momento del bisogno.