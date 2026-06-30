Agropoli e Castellabate fanno rete: pronto il piano da 220mila euro per il “Natale delle Meraviglie”

Il Comune di Agropoli si candida a fare da traino per il turismo comprensoriale nel Cilento. La Giunta Comunale ha infatti approvato la scheda del progetto “Natale delle Meraviglie. Le stagioni del Cilento” , giunto quest’anno alla sua ottava edizione. L’iniziativa prevede un programma unitario di percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici da realizzarsi in sinergia con il vicino Comune di Castellabate.

La deliberazione risponde all’avviso pubblico della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, che mette a disposizione i fondi di rotazione per sostenere i Comuni non capoluogo aggregati in partenariati locali.

Un piano strategico da 220mila euro e la leadership di Agropoli

Il progetto complessivo comporta un investimento economico pari a 220.000,00 euro. Di questa somma, 200.000,00 euro saranno richiesti attraverso il finanziamento della Regione Campania , mentre la restante parte di 20.000,00 euro farà capo alla quota di cofinanziamento extra-regionale a carico dei comuni partner. Nel caso in cui l’istanza venga accolta, il Comune di Agropoli garantirà una quota diretta di 10.000,00 euro attinti dal proprio bilancio finanziario.

In virtù dell’accordo siglato dai rispettivi rappresentanti legali, Agropoli assume il ruolo di ente capofila e beneficiario del finanziamento. Il partenariato ha individuato nel comune agropolese il soggetto ideale per la gestione organizzativa e l’attuazione dell’evento sul territorio.