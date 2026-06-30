Cilento

Futuro Nazionale cresce a Salerno: altri amministratori cilentani aderiscono al progetto

Futuro Nazionale rafforza la sua presenza in Campania con l'ingresso di sette amministratori locali nella provincia di Salerno. Leggi l'annuncio ufficiale

Maria Emilia Cobucci
Roberto Vannacci

amministratori locali che condividono il nostro progetto politico, fondato sui valori dell’identità, del buon governo e della tutela degli interessi delle comunità”. Lo dichiara il deputato di Futuro Nazionale e componente dell’Esecutivo nazionale, Attilio Pierro, annunciando l’ingresso nel movimento di sette amministratori della provincia di Salerno.

Chi sono i nuovi esponenti salernitani

Entrano ufficialmente in Futuro Nazionale:

  • Antonio Santangelo, consigliere comunale del comune di Stio;
  • Antonio Gozza, consigliere comunale del comune di Stella Cilento;
  • Cataldo Ciafone, consigliere comunale del comune di Castelnuovo Cilento;
  • Gianfranco Ionnito, consigliere comunale del comune di Ispani;
  • Nicola Mondillo, consigliere comunale del comune di Perito;
  • Dario Ramaglietti, consigliere comunale del comune di Roccagloriosa;
  • Antonietta Iuliano, consigliere e assessore comunale del comune di Castel San Lorenzo.

Le prospettive per la costruzione di una nuova classe dirigente

“Desidero rivolgere a ciascuno di loro il mio più sincero benvenuto. La loro scelta rappresenta un importante attestato di fiducia verso un progetto politico che cresce con serietà, credibilità e un radicamento sempre più diffuso. La provincia di Salerno conferma ancora una volta la volontà di essere protagonista nella costruzione di una nuova classe dirigente, capace di interpretare e rappresentare le esigenze delle comunità locali. Queste adesioni rafforzano ulteriormente la presenza di Futuro Nazionale in Campania e dimostrano come sempre più amministratori scelgano di mettere a disposizione esperienza, competenza e passione al servizio di un movimento che guarda al futuro senza rinunciare ai valori e all’identità del nostro Paese. Continueremo a lavorare con determinazione per ampliare una rete sempre più solida di amministratori, professionisti e cittadini accomunati dalla volontà di offrire all’Italia e ai nostri territori una rappresentanza autorevole, concreta e profondamente radicata”, conclude il deputato Pierro.

Anche il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, ha rivolto il proprio saluto ai nuovi amministratori, esprimendo soddisfazione per il loro ingresso nel movimento e formulando loro i migliori auguri di buon lavoro. Con queste nuove adesioni, Futuro Nazionale consolida ulteriormente la propria presenza in provincia di Salerno e prosegue il percorso di crescita e radicamento in Campania, rafforzando la propria rete di amministratori locali e la propria azione politica sui territori.

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