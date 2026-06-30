Uffici postali a Battipaglia, scatta la rimodulazione estiva: il calendario delle chiusure tra luglio e agosto

Poste Italiane – Filiale di Salerno ha comunicato la rimodulazione temporanea delle aperture estive degli uffici postali presenti sul territorio comunale di Battipaglia.

La misura è adottata «al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta» e rientra nel Piano annuale trasmesso all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in conformità al DM 28 giugno 2007 e alla Delibera AGCom 293/13/CONS.

Di seguito le giornate di chiusura comunicate da Poste Italiane per gli uffici postali di Battipaglia durante il mese di luglio:

Santa Lucia di Battipaglia (57312): 6 luglio

6 luglio Belvedere (57325): 6, 13, 20, 27 luglio

6, 13, 20, 27 luglio Battipaglia 1 (57330): 6, 13, 20, 27 luglio

6, 13, 20, 27 luglio Battipaglia – Chiusura pomeridiana (57024): dal 27 al 31 luglio

dal 27 al 31 luglio Battipaglia 2 – Chiusura pomeridiana (57356): dal 20 al 24 luglio

Il calendario delle chiusure previste per il mese di agosto

Questi sono invece i giorni di stop e le variazioni di orario stabilite per il mese di agosto:

Santa Lucia di Battipaglia (57312): 13, 18, 20, 22 agosto

13, 18, 20, 22 agosto Belvedere (57325): 10, 17, 24 agosto

10, 17, 24 agosto Battipaglia 1 (57330): 14, 17, 22, 24 agosto

14, 17, 22, 24 agosto Battipaglia – Chiusura pomeridiana (57024): dal 10 al 14 e dal 24 al 28 agosto

dal 10 al 14 e dal 24 al 28 agosto Battipaglia 2 – Chiusura pomeridiana (57356): dal 10 al 21 agosto

Servizi alternativi e raccomandazioni ai cittadini

Poste Italiane assicura «la più ampia e chiara informazione all’utenza circa le variazioni di orario, nonché gli uffici postali più vicini aperti».

Si ricorda inoltre che restano disponibili i servizi digitali tramite il sito Poste.it e l’App Poste Italiane, utili per l’invio della corrispondenza, il pagamento dei bollettini e la gestione dei conti correnti.