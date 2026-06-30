Giorgio Mango si qualifica ai campionati italiani seniores: il nuotatore di Atena Lucana brilla negli Stati Uniti

Il nuotatore Giorgio Mango, originario di Atena Lucana, ha conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani Seniores, in programma a Roma nel mese di agosto, centrando un importante traguardo nel suo percorso sportivo.
Dalla Campania agli Stati Uniti: il percorso accademico e sportivo
Cresciuto agonisticamente nel Centro Nuoto Lucano, Mango da tre anni vive negli Stati Uniti, dove frequenta l’Università Purdue, in Indiana, riuscendo a coniugare con successo gli impegni accademici in Ingegneria con quelli agonistici.
Il pass tricolore conquistato alle Swim Pro Series di Indianapolis
La qualificazione è arrivata durante le Swim Pro Series disputate a Indianapolis, una competizione di alto livello internazionale. Nei 200 metri rana, l’atleta valdianese ha fermato il cronometro a 2’17″96, ottenendo il tempo necessario per staccare il pass per la rassegna tricolore.
Un risultato prestigioso che premia il talento, il lavoro e la determinazione del giovane nuotatore, pronto ora a confrontarsi con i migliori specialisti italiani della categoria Seniores.