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Sanità in Cilento e Costiera Amalfitana: l’Asl potenzia la Guardia medica turistica

L'Asl Salerno prosegue le procedure per attivare la Guardia medica turistica in Cilento e Costiera Amalfitana. Attivo anche un nuovo presidio 118 h24 a Pisciotta

Ernesto Rocco

L’Asl Salerno sta concludendo le procedure per garantire una copertura sanitaria adeguata lungo i litorali salernitani in vista della stagione estiva. Attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, l’azienda sanitaria ha reclutato medici per incarichi a tempo determinato, con lo scopo di potenziare la Guardia medica turistica nelle località del Cilento e della Costiera Amalfitana che registrano il maggiore afflusso di visitatori. Il piano prevede una copertura strategica per i mesi di luglio, agosto e parte di settembre.

L’iniziativa risponde alla necessità di gestire l’incremento demografico stagionale in questi territori, offrendo un punto di riferimento per l’assistenza primaria che alleggerisca la pressione sui presidi ospedalieri locali.

Le località coinvolte e gli orari del servizio

Il potenziamento della rete sanitaria interesserà i principali centri turistici della provincia. Per l’area del Cilento, i presidi saranno attivi in Comuni come Capaccio Paestum, Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Montecorice, Acciaroli, Casal Velino, Ascea, Pisciotta e Camerota, estendendosi fino a Palinuro e al Santuario del Monte Gelbison. Sul versante settentrionale e della Costiera Amalfitana, il servizio coprirà Pontecagnano, Acerno, Amalfi, Cetara, Maiori, Positano e Vietri sul Mare.

Le sedi della Guardia medica turistica osserveranno un orario prolungato, garantendo le prestazioni assistenziali nella fascia oraria compresa, in linea generale, tra le 8:00 e le 20:00.

A Pisciotta attivo un nuovo presidio h24

In parallelo al piano per le guardie turistiche, si registra un importante potenziamento della rete di emergenza-urgenza a Pisciotta, dove viene attivata una nuova postazione del 118 operativa su tutto l’arco delle ventiquattro ore. L’intervento punta a migliorare i tempi di reazione del soccorso medico in un’area geograficamente complessa.

“Questo presidio rappresenta un traguardo fondamentale per il nostro territorio, poiché garantirà una maggiore prossimità nei soccorsi, una risposta tempestiva ed efficiente alle esigenze di salute dell’intera comunità”, ha dichiarato la delegata al turismo Alessandra Coppola, sottolineando il valore strategico dell’attivazione per i residenti e per l’utenza stagionale.

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