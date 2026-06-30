Roccadaspide senza energia elettrica per ore: circa 40 vaccini buttati. Il sindaco: «Situazione insostenibile, farò esposto ad Enel e Codacons»

Amaro risveglio per gli abitanti di Roccadaspide: un blackout elettrico durato più di sei ore ha messo in ginocchio il centro cittadino di Roccadaspide nella mattinata di oggi. Il blackout improvviso è durato dalle cinque del mattino a mezzogiorno creando notevoli disagi per bar e negozi di ogni genere impossibilitati a restare aperti.

I disagi al Distretto Sanitario e i vaccini deteriorati

Circa 1.800 utenti di via Gaetano Giuliani e di altre vie site nel cuore cittadino di Roccaspide, con l’esclusione di un breve tratto di strada, sono rimasti privi di corrente elettrica. Il disservizio ha causato una situazione di assoluto disagio anche presso la sede di Roccadaspide del Distretto Sanitario 69 dell’Asl Salerno dove circa 40 vaccini pronti all’uso, da tenere in ambiente refrigerato, si sono deteriorati proprio a causa dell’imprevedibile interruzione dell’energia elettrica.

Per il personale è stato necessario recarsi a Capaccio per prendere altre dosi di vaccino, trasportarla a Roccadaspide e poterle somministrare.

La dura reazione del Sindaco Gabriele Iuliano

Il primo cittadino di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, non ha nascosto la sua rabbia per un’emergenza che fotografa una situazione ormai cronica e non più tollerabile:

«Siamo di fronte a una condizione assolutamente insostenibile – ha dichiarato con fermezza il Sindaco – Roccadaspide è un centro erogatore di servizi per l’intero territorio e questo grave disservizio ha arrecato un danno inaccettabile alla comunità tutta, anche gli Uffici Comunali sono rimasti fermi per ore, un disservizio che ha impattato in maniera fortemente negativa sulle prestazioni essenziali. Quanto accaduto oggi al Distretto Sanitario, con ben 40 vaccini pediatrici andati distrutti, è solo la punta dell’iceberg»

Iuliano ha poi ricordato i disagi accumulati negli ultimi anni a causa di E-Distribuzione:

«Negli ultimi due anni abbiamo assistito a disservizi enormi. Una serie infinita di interventi di riparazione effettuati sulle strade comunali ha letteralmente distrutto la pavimentazione, creando ulteriori danni alla nostra città e ai cittadini. La rete elettrica è palesemente obsoleta, perennemente inadeguata e va sistematicamente in tilt. Ma non resteremo a guardare e invierò un esposto all’Enel e al Codacons. Chiediamo un’azione decisa di intervento e investimenti concreti sulla rete elettrica.

Esigo risposte per i 1.800 utenti rimasti senza corrente all’improvviso in un giorno infrasettimanale» ha continuato Iuliano denunciando la mancata manutenzione da parte di E-distribuzione a cui vanno imputati tali guasti. Il guasto ha riguardato la media tensione e 11 cabine andate in tilt.