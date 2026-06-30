Montecorice-Perdifumo, la SP94 dimenticata: i cittadini chiedono la riapertura

C’è chi la definisce una semplice strada provinciale. Per i residenti, invece, la SP94 è molto di più: è un collegamento vitale che da oltre 10 anni resta interrotto, trasformando ogni spostamento in un percorso più lungo, più costoso e più difficile.

La Strada Provinciale 94, che collega il comune di Montecorice con Perdifumo, è infatti chiusa da oltre un decennio a causa di dissesti idrogeologici e criticità strutturali che hanno reso necessario l’intervento sui ponti e sui viadotti presenti lungo il tracciato.

L’interruzione della provinciale costringe automobilisti, lavoratori, studenti e famiglie a percorrere tragitti alternativi molto più lunghi, con un sensibile aumento dei tempi di percorrenza tra due territori che, fino alla chiusura della strada, erano collegati direttamente.

Il punto sui lavori della Provincia di Salerno

Nel 2024 sembrava essersi aperto uno spiraglio. La Provincia di Salerno, ente competente per la gestione della strada, aveva infatti aggiudicato gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla messa in sicurezza di ponti e viadotti ricadenti lungo la SP94, passaggio fondamentale per arrivare alla riapertura dell’arteria.

A distanza di tempo, però, la situazione non è ancora cambiata e la strada continua a rimanere chiusa. Un’attesa che alimenta il malcontento dei residenti, i quali chiedono tempi certi e risposte concrete sul completamento delle opere.

La protesta dei residenti: “Comunità abbandonate”

“Una strada chiusa per anni — ci scrive un cittadino — non è più soltanto un problema tecnico. Diventa una questione politica, sociale e morale. Non si tratta soltanto di asfalto o di ponti, ma del diritto delle comunità a non sentirsi abbandonate”.

L’auspicio dei cittadini è che l’intervento programmato possa finalmente tradursi in un’accelerazione dei lavori e nella riapertura della SP94 dopo anni di attesa. Una svolta definitiva che, per ora, resta una speranza.