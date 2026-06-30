Maltempo nel basso Cilento: grandinata a Sapri e danni per una tromba d’aria a Camerota

Il maltempo annunciato dalla Protezione Civile regionale ha colpito nelle ultime ore il territorio a sud della provincia di Salerno. Come da previsioni, vento forte, pioggia e grandine si sono abbattuti sulla costa e sull’entroterra, concentrandosi in particolare nel basso Cilento e nel Golfo di Policastro, mentre l’area settentrionale del comprensorio è rimasta sostanzialmente indenne.

Grandine nel Golfo di Policastro

A Sapri e nei comuni limitrofi si è registrata una violenta grandinata. I chicchi, in alcuni casi di dimensioni consistenti, hanno causato disagi alla circolazione e comprensibile preoccupazione tra i residenti. Le verifiche sul territorio sono scattate immediatamente: fortunatamente non si segnalano danni a persone o a infrastrutture principali, ma l’attenzione resta alta per le ripercussioni sul comparto agricolo locale, dove alcune colture hanno subito gli effetti inevitabili del fenomeno atmosferico.

Tromba d’aria tra Camerota e Palinuro

Spostandosi lungo la fascia costiera, tra Marina di Camerota e Palinuro, i problemi maggiori sono stati provocati dalle forti raffiche di vento. La furia delle correnti ha danneggiato diverse strutture situate nei pressi del litorale. La situazione più critica si è verificata a Camerota, dove una tromba d’aria ha scoperchiato alcune tettoie e coperture di edifici. Anche in questo caso, i vigili del fuoco e i tecnici comunali si sono attivati per la messa in sicurezza delle aree colpite e per la rimozione dei detriti.

L’ondata di maltempo, secondo i bollettini meteorologici, ha comunque le ore contate. L’esaurimento dei fenomeni e un progressivo miglioramento delle condizioni climatiche sono previsti già nel corso della giornata odierna.