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Eboli, il commosso saluto all’agente Carmine Quaranta: lascia la Polizia Municipale dopo 34 anni di servizio

Cerimonia carica di emozione al Comando di Eboli per l'agente Carmine Quaranta, che si ritira in anticipo per motivi di salute dopo oltre sei lustri di dedizione.

Antonio Elia

Una cerimonia carica di profonda commozione si è tenuta oggi presso il Comando della Polizia Municipale di Eboli per salutare l’agente Carmine Quaranta, che lascia il servizio in anticipo, dopo 34 anni di instancabile dedizione, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il momento di commiato è avvenuto alla presenza del Sindaco di Eboli, Mario Conte, dell’Assessore alla Polizia Municipale, Antonio Corsetto, e del Comandante, Daniele De Sanctis. All’iniziativa hanno preso parte non solo gli agenti attualmente in servizio, ma anche numerosi ex colleghi in pensione, riunitisi per stringersi attorno a Quaranta in un caloroso abbraccio ideale.

Il ringraziamento della comunità ebolitana all’agente Quaranta

Particolarmente toccanti sono state le parole di saluto e di ringraziamento espresse dal Primo Cittadino, dal Comandante De Sanctis e dall’Assessore Corsetto, che hanno voluto sottolineare l’esemplare attaccamento al dovere e lo spirito di servizio dimostrati da Quaranta in oltre sei lustri trascorsi sul territorio.

Un momento di forte impatto emotivo è stato segnato dalle parole dello stesso agente Quaranta, che ha ringraziato l’intero Corpo e l’Amministrazione per la vicinanza umana e professionale dimostrata negli anni e, in particolar modo, in questo delicato momento personale.

L’Amministrazione Comunale e il Corpo di Polizia Municipale rinnovano a Carmine Quaranta i sentimenti di profonda gratitudine per il lavoro svolto a tutela della comunità ebolitana, augurandogli il meglio per il futuro.

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