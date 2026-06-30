Eboli, il commosso saluto all’agente Carmine Quaranta: lascia la Polizia Municipale dopo 34 anni di servizio

Una cerimonia carica di profonda commozione si è tenuta oggi presso il Comando della Polizia Municipale di Eboli per salutare l’agente Carmine Quaranta, che lascia il servizio in anticipo, dopo 34 anni di instancabile dedizione, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il momento di commiato è avvenuto alla presenza del Sindaco di Eboli, Mario Conte, dell’Assessore alla Polizia Municipale, Antonio Corsetto, e del Comandante, Daniele De Sanctis. All’iniziativa hanno preso parte non solo gli agenti attualmente in servizio, ma anche numerosi ex colleghi in pensione, riunitisi per stringersi attorno a Quaranta in un caloroso abbraccio ideale.

Il ringraziamento della comunità ebolitana all’agente Quaranta

Particolarmente toccanti sono state le parole di saluto e di ringraziamento espresse dal Primo Cittadino, dal Comandante De Sanctis e dall’Assessore Corsetto, che hanno voluto sottolineare l’esemplare attaccamento al dovere e lo spirito di servizio dimostrati da Quaranta in oltre sei lustri trascorsi sul territorio.

Un momento di forte impatto emotivo è stato segnato dalle parole dello stesso agente Quaranta, che ha ringraziato l’intero Corpo e l’Amministrazione per la vicinanza umana e professionale dimostrata negli anni e, in particolar modo, in questo delicato momento personale.

L’Amministrazione Comunale e il Corpo di Polizia Municipale rinnovano a Carmine Quaranta i sentimenti di profonda gratitudine per il lavoro svolto a tutela della comunità ebolitana, augurandogli il meglio per il futuro.