Marina di Camerota inaugura il nuovo Porto Turistico: il 6 luglio una serata dedicata al futuro del territorio

Un’infrastruttura che guarda al futuro, un’opera destinata a rafforzare l’accoglienza e la vocazione turistica di Marina di Camerota, senza dimenticare le proprie radici e la propria identità. Lunedì 6 luglio, a partire dalle ore 20:30, si terrà la cerimonia inaugurale del Porto Turistico di Marina di Camerota, un appuntamento aperto alla cittadinanza e agli ospiti che stanno scegliendo il territorio per le proprie vacanze.

L’evento rappresenta un momento significativo per l’intera comunità, chiamata a condividere un traguardo importante per lo sviluppo del paese e della sua economia legata al mare.

Il programma della serata: fede, musica e danza

La serata si aprirà con la cerimonia di benedizione e la ricollocazione della Statua bronzea di San Domenico, simbolo di fede e di protezione per la comunità marinara. A seguire sono previsti gli interventi istituzionali, che illustreranno il percorso compiuto e le prospettive future del porto turistico.

Il programma proseguirà con il concerto dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo di Camerota, testimonianza dell’impegno delle giovani generazioni nella crescita culturale del territorio, e si concluderà con la coreografia della scuola di danza “Il Carillon”, che impreziosirà la serata con uno spettacolo dedicato alla comunità.

Le parole del Sindaco di Camerota

“L’inaugurazione del Porto Turistico – dichiara il Sindaco di Camerota – rappresenta molto più della consegna di un’opera pubblica. È il segno concreto della volontà di continuare a investire sul nostro territorio, valorizzando il mare, migliorando i servizi e offrendo nuove opportunità di crescita per residenti, operatori turistici e visitatori. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e condivisione, che segna una nuova tappa nel percorso di sviluppo di Marina di Camerota”.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, associazioni, operatori economici e turisti a prendere parte alla manifestazione per celebrare insieme un’infrastruttura destinata a diventare un punto di riferimento per il turismo nautico e per l’intero territorio.

Il programma ufficiale dell’evento