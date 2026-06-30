Unione europea, i giovani cilentani a Sofia per il progetto “Past2Future”: focus su diplomazia e diritti digitali

Si è tenuto a Sofia il tavolo di coordinamento istituzionale del progetto “Past2Future”, l’iniziativa di mobilità internazionale promossa e organizzata dall’ente partner Edu Lab di Portici. Il summit, finanziato nell’ambito del programma europeo CERV (Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori), ha visto la partecipazione attiva di esponenti italiani del Forum dei Giovani di Agropoli e del Forum dei Giovani di Torre del Greco, impegnati in un fitto programma di dialogo attivo e diplomazia giovanile in sinergia con i rappresentanti di Grecia, Spagna, Malta, Croazia, Germania e Bulgaria.

Il confronto con l’Ombudsman bulgaro su precariato e welfare

La sessione mattutina ha avuto luogo presso l’Ufficio dell’Ombudsman (Difensore Civico) della Repubblica di Bulgaria. Davanti all’alta autorità di garanzia, i giovani rappresentanti hanno partecipato a un tavolo tecnico con un funzionario del corpo del welfare e degli affari economici, approfondendo l’utilità pratica e sociale dell’ente come scudo dei cittadini contro le ingiustizie amministrative. Il dibattito si è concentrato sulle risposte dell’istituzione di garanzia di fronte al precariato, alla disoccupazione giovanile e alle disuguaglianze economiche e di trattamento che colpiscono le nuove generazioni all’interno dei paesi membri.

Sessione all’Assemblea nazionale tra valore del voto e rischi digitali

Nel pomeriggio, i lavori si sono spostati nella prestigiosa cornice dell’Assemblea Nazionale (il Parlamento della Repubblica di Bulgaria). All’interno dell’aula legislativa, le sette delegazioni transnazionali hanno dato vita a un intenso momento di confronto attivo sull’importanza del voto. I giovani leader europei hanno riaffermato la centralità della partecipazione elettorale come strumento sovrano per rivendicare e tutelare i propri diritti civili, sociali e politici. Il dibattito ha inoltre incrociato l’impatto delle nuove tecnologie sulla democrazia, analizzando i rischi della profilazione algoritmica, dei deepfake e della sorveglianza digitale sul trattamento dei dati personali (GDPR) e sulla trasparenza del consenso informato.

Strategie territoriali e bilancio dei delegati campani

La giornata si è chiusa con una sessione tecnica di valutazione e con la definizione delle strategie di divulgazione che i Forum campani attueranno nei rispettivi territori per sensibilizzare le comunità locali sui diritti di cittadinanza europea e sulla partecipazione al voto.

“Il progetto ‘Past2Future’ ci ha permesso di toccare con mano l’utilità degli organi di garanzia come l’Ombudsman e la sacralità delle aule parlamentari,” spiegano gli esponenti dei Forum coinvolti, rappresentati rispettivamente da Alessandro Abbruzzese per Agropoli e da Giuseppe Palomba per Torre del Greco. “Confrontarsi a Sofia con esperti di altre sei nazioni sull’importanza del voto ci ha confermato che tutelare i propri diritti è una responsabilità collettiva. Torniamo in Italia con un network di cooperazione rafforzato e strumenti concreti per incidere sulle politiche giovanili locali.”