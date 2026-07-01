Follia a Salerno: sfrecciano in scooter e spruzzano un estintore contro un ciclista a Pastena

Un gravissimo episodio di inciviltà e violenza urbana sta sollevando una profonda ondata di sdegno a Salerno. Un video, inizialmente condiviso sulla piattaforma TikTok e rapidamente diventato virale sui canali social, documenta quanto subito da un ciclista nel quartiere Pastena, accendendo nuovamente i riflettori sulla sicurezza urbana e sulla deriva dei comportamenti giovanili.

I fatti si sono verificati lungo via Trento durante le ore serali. Nelle immagini si distinguono due giovani a bordo di uno scooter che, affiancando un ciclista che procedeva regolarmente al margine della carreggiata, gli spruzzano contro il contenuto di un estintore. La scena, ripresa presumibilmente da un secondo mezzo in movimento che seguiva la stessa direzione, mostra i responsabili mentre continuano la loro corsa a folle velocità, dileguandosi subito dopo l’azione.

L’allarme sociale e il precedente sul territorio

L’episodio ha destato rabbia tra i residenti della zona orientale e l’intera comunità salernitana. Resta aperto l’interrogativo sulla matrice di un simile gesto: se si sia trattato di una pericolosa bravata finalizzata alla raccolta di visualizzazioni e gradimento sui social network, o di un atto di pura violenza gratuita che avrebbe potuto determinare conseguenze ben più drammatiche per l’incolumità della vittima.

Il filmato è stato ripreso e diffuso anche dalla pagina Facebook “Figli delle chiancarelle”, uno spazio virtuale che raccoglie e segnala con costanza le criticità e i disagi legati al territorio urbano.

Questo scenario si inserisce in un contesto temporale già teso: l’evento di via Trento si è verificato infatti a pochissimi giorni di distanza da quanto accaduto a Pompei, dove un anziano, anch’egli a bordo di una bicicletta, è stato violentemente spinto e scaraventato al suolo da due giovani in sella a un ciclomotore.