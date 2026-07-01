Gruppo Infante
Cronaca

Truffe informatiche e riciclaggio, maxi operazione a Salerno: otto misure cautelari e 69 indagati

Operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza a Salerno: scoperto un sistema di riciclaggio da 1,6 milioni di euro derivante da frodi online

Ernesto Rocco

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, unitamente ai militari della Compagnia di Battipaglia, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di otto misure cautelari personali. I provvedimenti, di cui sei custodiali in carcere e due obblighi di presentazione alla p.g., sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di otto persone residenti nella provincia salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche.

Ricostruito un esteso sistema illecito su tutto il territorio nazionale

L’indagine, sviluppata attraverso un’articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l’esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all’occultamento e talora al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche, consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese, lungo tutto il territorio nazionale.

Il meccanismo finanziario basato sull’uso di teste di legno

Il meccanismo illecito si fondava sull’apertura e sull’utilizzo sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette “teste di legno”, sui quali affluivano le somme provenienti dalle truffe, successivamente frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti, anche esteri, allo scopo di ostacolarne la tracciabilità.

In particolare, il meccanismo prevedeva:

  • la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti;
  • il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo;
  • il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie.

Identificati 69 soggetti coinvolti e flussi finanziari per oltre 1,6 milioni

L’indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell’attività di reclutamento delle “teste di legno” nonché nell’accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso delle indagini si attesta a euro 1.617.152,65.

Lo stato del procedimento e le garanzie per gli indagati

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che il provvedimento cautelare può essere oggetto di impugnazione e che le accuse, così come formulate, non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio dei competenti giudici nelle fasi ulteriori del procedimento. Il presente comunicato viene pubblicato sul sito dell’ufficio nella partizione dedicata ai comunicati stampa e, in relazione alla particolare rilevanza delle indagini compiute, anche nella home page del sito.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Rizzo gioielli
Infante
Piano di Zona S8
Balnaea
Pegaso
Centro Immobiliare Nunziata
Ricci Nutrizionista

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.