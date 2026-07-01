Cilento

Auto precipita nel canale a Matinella: salvata dai passanti dopo lo schianto sulla provinciale

Incidente nella notte sulla SP316a tra Capaccio Paestum e Albanella. Una Fiat Punto vola nel canale: decisivo l'intervento dei residenti per salvare la conducente

Alessandra Pazzanese
Incidente Matinella

Un grave sinistro stradale si è verificato durante le ore notturne lungo la strada provinciale 316a, l’arteria che collega i territori di Capaccio Paestum e Albanella.

All’altezza del ponte che incrocia la SP420 in località Matinella, una Fiat Punto di colore bianco è uscita fuori strada, sfondando le barriere di protezione e precipitando nel canale consortile sottostante.

Dinamica del sinistro e il salvataggio miracoloso

Alla guida della vettura si trovava una donna di 52 anni del posto, residente nella vicina contrada Cappasanta. A causa dell’impatto, l’abitacolo dell’auto ha iniziato a riempirsi d’acqua, grande paura per la conducente.

A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento di alcuni residenti e passanti: allarmati dal forte boato dello schianto, si sono fiondati sul posto riuscendo a estrarre la donna, in evidente stato di choc, prima che la situazione precipitasse. La cinquantaduenne, rimasta ferita ma fortunatamente non in pericolo di vita, è stata successivamente presa in cura dai sanitari e trasportata in ospedale.

Le indagini dei carabinieri e il recupero del veicolo

Stando alle primissime ricostruzioni, alla base del sinistro potrebbe esserci stato l’urto con un altro veicolo, una Peugeot, proprio in prossimità del ponte. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri della Stazione locale, coadiuvati dai militari della Compagnia di Agropoli sotto la guida del capitano Giuseppe Colella.

Proprio in questi minuti sono in corso, sul posto, le delicate operazioni di estrazione e recupero della vettura dal letto del canale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e della sezione Soccorso Acquatico, inevitabili e temporanei i rallentamenti alla circolazione della zona.

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