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Cronaca

Paura a Salerno, doppia rapina con coltello a Pastena: nel mirino un supermercato e una farmacia

Mattinata di terrore nel quartiere Pastena a Salerno: un uomo armato di coltello rapina un supermercato e una farmacia in via Posidonia. Indaga la Polizia.

Redazione Infocilento
Polizia

Mattinata di tensione e paura nel quartiere Pastena, a Salerno, dove si sono consumati due colpi a mano armata nel giro di pochissimo tempo. I raid hanno preso di mira due note attività commerciali della zona, seminando il panico tra i dipendenti e i clienti presenti.

La dinamica dei colpi in via Posidonia

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, un uomo si è introdotto in un supermercato e in una farmacia situati lungo via Posidonia. Il malvivente, agendo con determinazione e armato di coltello, ha minacciato direttamente il personale dipendente per farsi consegnare il denaro custodito nelle casse. Una volta ottenuto il bottino, l’autore delle rapine si è dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce e lasciando le persone all’interno degli esercizi commerciali in uno stato di forte shock.

Le indagini della Polizia di Stato

Subito dopo l’allarme, sono giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato. I poliziotti hanno avviato i primi rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ottenere elementi utili alla descrizione del fuggitivo. Le attività investigative sono ora concentrate sull’identificazione del rapinatore per dare al più presto un volto e un nome all’autore dei due colpi.

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