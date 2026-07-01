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Cronaca

Controlli a Campagna, scoperto lavoro nero: scatta la chiusura per un bar

I Carabinieri sospendono l'attività di un bar di Campagna per la presenza di lavoratori in nero e denunciano il titolare

Ernesto Rocco
Rizzo gioielli

Continuano i controlli delle forze dell’ordine a Campagna. Dopo il recente provvedimento che ha imposto la chiusura di un ristorante a causa di presunte carenze igienico-sanitarie, i Carabinieri hanno disposto la sospensione immediata dell’attività per un bar situato nella zona antica del comune.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri agli ordini del capitano Greta Gentili e del maresciallo Fabio Pignatiello, nell’ambito di una serie di ispezioni mirate nei locali di somministrazione di alimenti e bevande della zona.

Le irregolarità riscontrate

Durante le verifiche all’interno della struttura, i militari avrebbero accertato la presenza di lavoratori impiegati in nero, privi di un regolare contratto di assunzione.

Le indagini avrebbero evidenziato inoltre condizioni di impiego non conformi alle normative vigenti. Le irregolarità riguardavano in particolare gli orari e le modalità di lavoro, con prestazioni che potrebbero aver superato gli accordi stabiliti.

A fronte delle violazioni riscontrate, alcune delle quali di rilevanza penale, è scattato il provvedimento di chiusura del locale.

Il monitoraggio legato al flusso turistico

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio che le forze dell’ordine hanno intensificato negli ultimi tempi.

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