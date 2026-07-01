Vibonati presenta il programma estivo 2026: Irene Grandi e grandi eventi tra musica, cinema e cultura

Il Comune di Vibonati ha delineato ufficialmente il cartellone degli eventi per la stagione estiva. Il programma propone un percorso culturale e di intrattenimento che si snoda tra concerti di rilievo nazionale, rassegne cinematografiche, presentazioni letterarie e appuntamenti gastronomici, con l’obiettivo di animare sia il centro storico sia la frazione costiera di Villammare.

Il premio Il Protagonista e i grandi ospiti musicali

L’evento centrale della programmazione estiva si conferma lo storico premio “Il Protagonista”, riconoscimento che da circa quarant’anni l’amministrazione comunale assegna a figure di spicco del mondo dell’arte, della cultura e delle professioni. Per l’edizione 2026, l’onorificenza sarà conferita alla cantautrice Irene Grandi e al dottor Tommaso Pellegrino, medico stimato per il suo costante impegno nella tutela della salute.

Il versante musicale rappresenta uno dei pilastri del calendario. Oltre alla performance live della stessa Irene Grandi, il pubblico potrà assistere al concerto del maestro Enzo Avitabile insieme a Mimmo Cavallaro, seguito dallo show dance “Febbre Italiana”, un format che unisce la musica da ballo alla tradizione popolare. Una parte rilevante della programmazione sarà inoltre riservata alla valorizzazione dei talenti musicali del territorio.

Gastronomia sul lungomare e valorizzazione del centro storico

Dal 6 al 16 agosto il lungomare di Villammare ospiterà la tappa di “Gusto Italia in Tour”, fiera itinerante dedicata allo street food e alle eccellenze enogastronomiche regionali. Contemporaneamente, le strade del borgo antico saranno animate dalla manifestazione Rioni In Festa, un’iniziativa volta a riscoprire e valorizzare le tradizioni del centro storico di Vibonati.

Cinema, letteratura e attività per le famiglie

L’offerta culturale si articola attraverso diverse arene cinematografiche all’aperto programmate in entrambe le località del comune. Spazio anche all’editoria con appuntamenti dedicati alle novità librarie: in calendario spiccano la presentazione del volume “Una Mattina Gloriosa” di Antonio Monda e il Premio Petrosa 2026, assegnato quest’anno a Monica Oriente per la sua opera “Quattro Volte Me”. Il programma include infine una serie di spettacoli e animazioni specificamente pensati per l’intrattenimento dei bambini e delle famiglie.

La chiusura della stagione sarà affidata al Villammare Film Festival & Friends. Questa edizione della kermesse cinematografica assumerà un carattere internazionale, ospitando registi e attori per celebrare l’arte del cortometraggio e del grande cinema d’autore.