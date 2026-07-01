Buonabitacolo adotta il nuovo Piano urbanistico comunale: via alla fase delle osservazioni

Il Comune di Buonabitacolo ha adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), lo strumento di pianificazione che definirà le linee guida per lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta comunale.

Partecipazione e confronto: 60 giorni per le osservazioni

Con l’adozione del Piano si apre ora la fase dedicata alla partecipazione e al confronto. Nei prossimi 60 giorni il documento sarà sottoposto all’esame di tecnici, professionisti, associazioni e cittadini, che potranno presentare osservazioni e contributi.

Gli obiettivi del piano tra identità locale e Alta velocità

L’Amministrazione comunale organizzerà incontri pubblici e momenti di approfondimento per illustrare i contenuti del PUC e raccogliere proposte, con l’obiettivo di condividere le scelte che guideranno la crescita del paese. Tra i temi affrontati dal nuovo strumento urbanistico figurano la valorizzazione del territorio, la tutela dell’identità locale e le opportunità di sviluppo legate anche alla futura vicinanza con la stazione dell’Alta Velocità.

Che cos’è il Puc e perché è fondamentale per la comunità

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è il principale strumento di pianificazione di un Comune. Stabilisce come potrà essere utilizzato il territorio, individuando le aree destinate a edificazioni, servizi pubblici, attività produttive, spazi verdi e zone da tutelare sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Rappresenta quindi uno strumento fondamentale per programmare uno sviluppo equilibrato e sostenibile della comunità.