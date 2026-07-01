Cilento

Incidente in via Giambattista Vico ad Agropoli: auto sfonda le ringhiere e rompe tubo del gas

Paura ad Agropoli nei pressi dell'Istituto clinico Mediterraneo. Un'auto finisce contro le barriere danneggiando un tubo del metano. Sul posto i vigili del fuoco.

Ernesto Rocco

Un nuovo incidente stradale si è verificato lungo via Giambattista Vico ad Agropoli, strada che raggiunge l’Istituto clinico Mediterraneo. Per cause ancora in fase di accertamento, un automobilista ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura nel piazzale del presidio sanitario, terminando la propria corsa contro le protezioni metalliche poste a margine della carreggiata.

I danni e le operazioni di messa in sicurezza

L’impatto è stato violento ma, fortunatamente, il conducente non ha riportato ferite. Tuttavia, il sinistro ha causato danni alle barriere protettive, che comunque hanno impedito al mezzo di precipitare per diversi metri. La collisione ha inoltre provocato la rottura di una condotta del metano, rendendo necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e delle squadre tecniche dell’Amalfitana Gas. Grazie al tempestivo arrivo del personale specializzato, la situazione è stata messa in sicurezza in tempi brevi, evitando potenziali pericoli per l’incolumità pubblica.

Rilievi e sicurezza stradale

Sul luogo del sinistro anche la polizia municipale per effettuare i rilievi tecnici del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Questo è soltanto ennesimo sinistro che si verifica in zona, in passato non sono mancate tragiche conseguenze.

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