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Passaggio delle consegne al Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro: Giuseppe Viola è il nuovo presidente

Cambio della guardia al Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro: Giuseppe Viola subentra alla presidente uscente Maria Vittoria Maradei per l'anno sociale 2026-2027

Erminio Cioffi
Giuseppe Viola

Si è svolta lunedì la cerimonia del passaggio delle consegne del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro, che ha sancito l’inizio del nuovo anno sociale 2026-2027. Al termine del mandato della presidente uscente, Maria Vittoria Maradei, la guida del club è passata a Giuseppe Viola.

Il bilancio delle attività e l’impegno sul territorio

Nel corso della serata è stato tracciato un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno, caratterizzato da numerose iniziative dedicate alla solidarietà, alla prevenzione e alla promozione del territorio, con particolare attenzione alle esigenze della comunità.

Le linee guida della nuova presidenza nel segno della continuità

Il neo presidente Giuseppe Viola ha espresso la volontà di proseguire nel solco del lavoro svolto finora, puntando sulla continuità dei progetti e sul rafforzamento dell’impegno sociale del club, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono il Lions.

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