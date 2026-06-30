Attualità

Eboli: chiude un noto bar e pasticceria del centro, l’annuncio dei titolari

Le saracinesche del noto locale di via Ripa si abbasseranno il 1° luglio. Il doloroso annuncio dei titolari: «Decisione presa a malincuore per motivi personali»

Antonio Elia

Si abbasseranno domani, mercoledí 1° luglio, le saracinesche del Bar e Prodotti da Forno e Pasticceria Valitutto 2.0, attività sita nella centrale via Ripa a pochi metri da piazza della Repubblica ad Eboli, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per tanti cittadini, soprattutto giovani.

Il messaggio dei titolari alla città

Ad annunciare la chiusura sono Carmine Laurenzano, con il socio Angelo Valitutto, insieme alla moglie Carmen e alla suocera Maria, che con un messaggio affidato ai clienti hanno comunicato la difficile decisione: “Per motivi personali, a malincuore annunciamo la chiusura.

Per mercoledì 1° luglio chiudiamo. Ringraziamo Eboli per il vostro affetto. Ci mancherà tantissimo la nostra clientela ed il calore umano che si era instaurato, fatto di fiducia e rispetto”.

La storia e il successo dell’attività

Il locale era stato inaugurato l’8 dicembre 2021, sotto la guida e l’ispirazione di Umberto Valitutto, imprenditore molto stimato e presidente del Palomonte, figura che continua a essere ricordata con affetto da quanti lo hanno conosciuto.In questi anni il Valitutto 2.0 ha saputo conquistare una clientela numerosa grazie all’ampia proposta gastronomica: dai prodotti da forno alla pasticceria artigianale, passando per la pizzeria e i cocktail, diventando un luogo di ritrovo e di socializzazione per molti giovani e famiglie.

L’affetto della comunità

La notizia della chiusura ha suscitato dispiacere tra i tanti clienti affezionati, che in questi anni hanno accompagnato il percorso dell’attività con stima e vicinanza.

I clienti sui social: “Alla famiglia Laurenzano-Valitutto va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di affrontare con serenità il nuovo percorso che li attende”.

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