Piana del Sele

Battipaglia, Forza Italia attacca la sindaca Francese: “Siamo al collasso definitivo”

Dura accusa di Carmine Galdi (Forza Italia) contro la giunta Francese: delibere di stop ai servizi, fondi PNRR persi e città al buio. Tutti i dettagli.

Antonio Elia
Carmine Galdi

“Siamo di fronte al collasso definitivo”. A dichiararlo Carmine Galdi, segretario cittadino di Forza Italia a Battipaglia. “La sindaca non riesce più ad assicurare nemmeno i servizi burocratici ed essenziali legati alla Polizia Locale. Mentre la struttura comunale si svuota nei settori chiave per garantire sicurezza e legalità, si continua a procedere con assunzioni mirate a soli fini elettorali, ignorando completamente i vuoti d’organico che stanno mettendo in ginocchio i servizi della nostra città. È una gestione elettorale e priva di visione”.

La delibera sulla Polizia locale che certifica la crisi

Il fallimento politico e amministrativo della giunta guidata dalla sindaca Cecilia Francese viene definito dai vertici locali di Forza Italia come ormai certificato dagli stessi atti ufficiali del Comune. A destare particolare scalpore è la delibera di giunta numero 145 del 30 giugno 2026, che ha sancito la sospensione temporanea delle notifiche dei verbali al Codice della Strada per conto di enti terzi, a causa di una carenza di personale definita “spaventosa e insostenibile”. Una paralisi che, secondo il partito, colpisce anche i servizi minimi della Polizia Locale.

I ritardi sui fondi Pnrr e i finanziamenti persi

Il bilancio tracciato dal segretario Carmine Galdi si estende a numerosi ambiti strategici:

  • PNRR e fondi pubblici: Il Comune avrebbe fallito, alla data del 30 giugno 2026, il completamento delle opere finanziate tramite il PNRR. Inoltre, viene segnalata la perdita del finanziamento PRIUS da 13 milioni e 700mila euro e l’incapacità di utilizzare i fondi PICS per la riqualificazione di Piazza Amendola e della scuola Edmondo De Amicis.

Le carenze nei servizi e nelle strutture cittadine

  • Servizi e strutture: Si denuncia la mancata consegna alla cittadinanza di strutture completate, come la biblioteca comunale e il centro per le famiglie a Belvedere. Nonostante l’investimento di 5 milioni di euro per la pubblica illuminazione, la città viene descritta come frequentemente al buio.

L’allarme su ambiente e decoro urbano

  • Ambiente e decoro: La città viene definita sporca e priva di decoro urbano. Criticità vengono segnalate sul fronte ambientale, con un mare inquinato dalla mancanza di depuratori funzionanti e un fiume compromesso dagli scarichi abusivi.

Pressione fiscale

  • Pressione Fiscale: Forza Italia contesta il livello delle tasse locali, giunte ai massimi storici consentiti dalla legge (Tari, Imu, suolo pubblico e oneri di urbanizzazione), a fronte di servizi definiti inadeguati. 

Di fronte a tale scenario, Carmine Galdi ha lanciato un appello ai consiglieri comunali affinché rassegnino le dimissioni in massa. L’obiettivo, secondo il segretario di Forza Italia, è determinare lo scioglimento anticipato del consiglio comunale per “evitare che questa amministrazione continui a produrre ulteriori e irreparabili danni al futuro della nostra città”.

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