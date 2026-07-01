CNA Salerno, al via gli incontri territoriali: Giuseppe Rizzo alla guida della macro-area Cilento Paestum

Sono iniziati ieri pomeriggio, dalla Sala Riunioni della BCC Capaccio Paestum e Serino, gli incontri territoriali promossi dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa – Salerno. Un percorso di ascolto e confronto fortemente per mettere al centro della discussione il valore dell’artigianato locale, e le istanze dei lavoratori del comparto che unisce tradizione, innovazione e rappresenta il vero motore economico del salernitano.

L’evento di ieri ha inaugurato una serie di tappe che attraverseranno l’intera provincia. L’obiettivo dichiarato da CNA Salerno è chiaro: raccogliere idee, proposte ed esperienze direttamente dalla voce degli artigiani e delle imprese locali, gettando le basi per una visione condivisa che possa tradursi in interventi di sviluppo concreti e nel rafforzamento della rete produttiva.

Giuseppe Rizzo nominato Responsabile per il Cilento Paestum

La giornata ha segnato anche un importante passo organizzativo per l’associazione. Durante l’incontro è stata infatti ufficializzata la nomina di Giuseppe Rizzo come nuovo Responsabile della macro-area Cilento Paestum di CNA. A lui spetterà il compito di fare da collante tra le imprese del territorio e l’associazione, guidando un progetto di crescita e di forte tutela del lavoro locale.

Un pomeriggio intenso a testimonianza di quanto la partecipazione associativa sia considerata vitale per affrontare le sfide economiche future.

Ai microfoni di InfoCilento il nuovo referente di zona, Giuseppe Rizzo; la presidente CNA Salerno, Simona Paolillo, il presidente della BCC Capaccio Paestum e Serino, Rosario Pingaro e l’assessore al Turismo del Comune di Capaccio Paestum, Rosario D’Acunto.