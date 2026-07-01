Castellabate: la rassegna “Coltocircuito” entra nel vivo, arrivano Luca Sommi e Alessandro Preziosi

Dopo l’esordio di successo con il giornalista sportivo Francesco Repice nel mese di maggio, l’ormai nota e riconosciuta rassegna estiva “Coltocircuito” promossa dal comune di Castellabate entra nel vivo con due appuntamenti ravvicinati.

Gli appuntamenti

Si parte venerdì 3 luglio, ore 21.30 presso l’Area Portuale di San Marco, con il giornalista, conduttore, scrittore e opinionista Luca Sommi. Domenica 5 luglio invece, nella corte del Castello dell’Abate alle 21.30, sarà il celebre attore, Alessandro Preziosi, a presentarsi al pubblico con aneddoti e storie di carriera.

Un format ormai consolidato, capace di coniugare cultura, spettacolo e divulgazione, portando nei luoghi più suggestivi del territorio protagonisti del panorama nazionale e richiamando ogni anno un pubblico numeroso, composto da residenti e visitatori.

“Coltocircuito è ormai un appuntamento identitario della nostra estate. Una rassegna che negli anni è cresciuta in qualità, prestigio e partecipazione, diventando un punto di riferimento non solo per Castellabate ma per l’intero territorio.

La presenza di ospiti di assoluto rilievo nazionale testimonia la credibilità raggiunta dalla manifestazione e la volontà dell’Amministrazione comunale di investire in una proposta culturale capace di coinvolgere residenti e turisti, valorizzando allo stesso tempo gli scenari unici del nostro borgo”, commenta il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.