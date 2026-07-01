Cilento, tre milioni di euro per la messa in sicurezza della Strada del Corticato: via libera ai fondi per la SP 11/E

Importante passo in avanti per la tutela del territorio e la viabilità nel Cilento. Con l’ultimo decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, il Comune di Sacco è stato ufficialmente ammesso al finanziamento di tre milioni di euro (comprese le somme a disposizione) per gli attesi interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della Strada Provinciale 11/E, Strada del Corticato, nel tratto tra Sacco e Teggiano. Le risorse, stanziate nell’ambito dei fondi europei PR Campania FESR 2021-2027 per l’energia e la sostenibilità, mirano a contrastare il rischio idrogeologico e ad aumentare la resilienza delle infrastrutture colpite dai cambiamenti climatici.

Un’opera strategica contro l’isolamento delle aree interne

L’approvazione del primo stralcio funzionale dell’opera rappresenta un traguardo strategico per l’amministrazione locale, impegnata da tempo nel garantire un collegamento viario sicuro a servizio di residenti e visitatori. Il progetto consentirà di avviare, in tempi rapidi, interventi strutturali per risolvere le criticità dell’arteria stradale, migliorando la stabilità dei versanti ed evitando l’isolamento delle aree interne.

Le parole del sindaco Franco Latempa sulla svolta per la viabilità

“Questo stanziamento premia la capacità di programmazione del nostro Comune anche in sinergia con gli altri enti coinvolti, Regione e Provincia. Un passo avanti importante per la soluzione di una criticità storica della viabilità tra la valle del Calore e il Vallo di Diano, anche rispetto alla semplice e quotidiana pulizia e manutenzione”, dichiara con soddisfazione il sindaco di Sacco, Franco Latempa.

“La messa in sicurezza della SP 11/E non è soltanto un’indispensabile opera di contrasto al dissesto, ma costituisce una precondizione fondamentale per assicurare collegamenti essenziali ai nostri territori, attraverso una mobilità protetta ed efficiente che restituisca dignità alle condizioni minime di vivibilità dei nostri territori. Siamo pronti – conclude Latempa – a far partire i cantieri con la massima celerità. Nel frattempo continueremo a dedicarci alla soluzione delle altre e ben note criticità infrastrutturali della precaria e mortificata viabilità del nostro territorio”.

Prossimi passi verso l’apertura dei cantieri

L’inizio delle procedure di gara e il successivo avvio dei lavori saranno calendarizzati nelle prossime settimane, segnando una svolta cruciale per la vivibilità e la sicurezza dell’intero comprensorio.