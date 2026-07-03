Calcio, il cilentano Geatano Oristanio resta in Serie A

Ore di calciomercato, e trattative, che riguardano da vicino Gaetano Oristanio, che giocherà ancora in Serie A: per il calciatore cilentano, infatti, il prossimo sarà il quarto anno di fila in massima serie.

Gaetano Oristanio al Torino

Oristanio sarà un giocatore del Torino nella prossima stagione, a riguardo si aspetta solo l’ufficialità. La formazione granata, guidata da Ignazio Abate, si aggiudica la corsa al talentuoso trequartista di proprietà del Venezia seguito anche dal Cagliari. Il classe 2002, nato a Vallo della Lucania ma originario di Raccadaspide, all’inizio della prossima settimana sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al suo prossimo club, con la formula di un prestito con diritto di riscatto.

La carriera dello scuola Inter che ha giocato in Olanda

Il mancino classe 2002 cresce nel settore giovanile dell’Inter dove ha vinto i campionati U16 e U17. Passato in Primavera, poi, colleziona 42 presenze e 10 gol disimpegnandosi egregiamente anche nella Champions di categoria.

Nel 2021 approda in Olanda, in prestito dall’Inter, dove gioca con la maglia del Volendam, collezionando 35 gettoni di presenza e 7 marcature nella Serie B con tanto di promozione in Eredivisie dove ha giocato per 27 volte con un gol siglato.

Segue il ritorno in Italia, nel 23/24, con tre anni di Serie A consecutivi. A Cagliari sono 25 i gettoni di presenza con 2 reti siglate mentre a Venezia gioca 37 gare con 3 marcature realizzate. Nell’ultima stagione, complice qualche infortunio che l’ha frenato, gioca 20 match marcando una volta il tabellino.

Nelle selezioni giovanili dell’Italia, inoltre, 34 le apparizioni complessive con 7 reti per Gaetano Oristanio che ha vestito l’Azzurro con l’Under 17 ai Mondiali in Brasile e, dopo i passaggi vari con l’Under 18, l’Under 20, e l’Under 21.

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