Auto in fiamme in via Magna Grecia a Capaccio Paestum, intervengono i Vigili del Fuoco

Paura in questi minuti a Capaccio Paestum, in via Magna Grecia, dove un’auto ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Un’autocombustione, stando alle prime ricostruzioni. Per fortuna nessuno è rimasto ferito a causa delle fiamme o intossicato dal fumo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area in cui l’auto si trovava. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Traffico e viabilità della zona

A garantire la circolazione in sicurezza del traffico nella zona interessata dal rogo ci sono gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidati dal maggiore Antonio Rinaldi.