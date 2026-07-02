Carabiniere cilentano coinvolto in un grave frontale nel trevisano, è in terapia intensiva

Un grave incidente stradale si è verificato a Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso, dove una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un’altra vettura. Tra i feriti c’è un giovane militare originario di Gioi, nel Cilento, le cui condizioni destano forte preoccupazione. I due carabinieri, rispettivamente di 32 e 30 anni, si stavano recando nel comune di Paese per effettuare i rilievi su un precedente sinistro stradale, un’uscita autonoma causata dal forte maltempo. Durante il tragitto, l’auto di servizio si è scontrata frontalmente con una BMW su cui viaggiava una famiglia diretta verso Montebelluna.

La dinamica dell’impatto e i soccorsi

Lo scontro è stato estremamente violento e ha causato il ferimento di cinque persone. Ad avere la peggio sono stati i due militari a bordo della pattuglia. Feriti anche il conducente della BMW e i suoi due figli che viaggiavano con lui. Subito dopo l’impatto, il collega del carabiniere cilentano, nonostante le ferite riportate, è riuscito a mantenere la lucidità necessaria per estrarre dall’abitacolo il compagno di pattuglia, che aveva perso conoscenza a causa del violento colpo.

Il quadro clinico dei feriti e la prognosi

Il carabiniere cilentano, Christian Passaro, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I medici mantengono la prognosi riservata, definendo le sue condizioni stabili ma critiche. Il collega di pattuglia, inizialmente assistito nella stessa struttura trevigiana, è stato trasferito nel pomeriggio di giovedì 2 luglio in un reparto ordinario grazie a un progressivo miglioramento del suo quadro clinico. Meno gravi le condizioni dei componenti della famiglia a bordo della seconda vettura.

La mobilitazione e la preghiera nel Cilento

La notizia del drammatico incidente si è diffusa rapidamente nel Cilento, sollevando un’ondata di profonda commozione e apprensione. La comunità di Gioi si è stretta attorno alla famiglia del giovane militare in queste ore così complesse. Per far sentire la vicinanza e il supporto dell’intero paese, il parroco di Gioi, don Marco Torraca, ha promosso un momento di raccoglimento comunitario. È stata infatti organizzata una veglia di preghiera che si terrà domani sera, alle ore 21, presso la Chiesa di San Nicola.