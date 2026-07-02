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Agropoli: fondi per il Porto turistico, dalla Regione Campania in arrivo 2,3 mln di euro

La Regione Campania stanzia 2,3 milioni di euro per il porto di Agropoli: interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla diga foranea

Raffaella Giaccio

Nuove risorse in arrivo per il porto turistico di Agropoli. La Giunta regionale della Campania ha approvato uno stanziamento complessivo di 2,7 milioni di euro nell’ambito del programma POC 2014/2020. Si tratta di una linea d’azione dedicata a trasporti e mobilità, finalizzata al miglioramento delle infrastrutture e alla fluidità degli spostamenti sul territorio.

La quota più consistente del provvedimento, pari a 2,3 milioni di euro, è destinata proprio al Comune cilentano.

Gli interventi: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza

I fondi saranno utilizzati per significativi interventi di manutenzione straordinaria all’interno dello scalo. Le opere riguarderanno, in particolare, il ripristino della mantellata e la messa in sicurezza della diga foranea, interventi ritenuti fondamentali per garantire una maggiore efficienza della struttura.

Questa nuova tranche di lavori sostituisce il precedente progetto che prevedeva il ripristino dei fondali dell’area portuale.

La rimodulazione delle risorse economiche punta a rispondere alle esigenze più urgenti dell’infrastruttura, rafforzandone la funzionalità e la tenuta.

Un’opera strategica per turismo e commercio

L’investimento rappresenta un tassello importante per lo sviluppo economico di Agropoli. Il porto riveste infatti un ruolo strategico sia per il comparto turistico sia per quello commerciale: l’obiettivo della Regione e dell’amministrazione è rendere lo scalo sempre più competitivo, sicuro e attrattivo per i diportisti e gli operatori.

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