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Prevenzione oncologica a Vallo della Lucania: arrivano gli screening gratuiti dell’Ambito S8

Prevenzione oncologica gratuita a Vallo della Lucania il 6 e 15 luglio. Screening per mammografia, pap test e colon retto in Piazza Vittorio Emanuele II

Redazione Infocilento
Medico

A Vallo della Lucania prende il via la campagna gratuita di prevenzione oncologica promossa dall’ASL Salerno e dalla Regione Campania, sostenuta dall’Ambito Territoriale Sociale S8 e realizzata in co-progettazione con Assel – Assistenza e Lavoro Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS, ente capofila del progetto S.C.O.P.R.I.

L’iniziativa si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II e ha come obiettivo quello di favorire l’accesso agli screening oncologici e diffondere la cultura della prevenzione.

Il calendario delle visite in piazza e le prestazioni disponibili

I cittadini potranno aderire gratuitamente ai programmi di screening, previsti per i giorni 6 luglio, dalle ore 09:00 alle 12:00, e 15 luglio, dalle ore 09:00 alle 12:30.

Nello specifico, le prestazioni mediche saranno così suddivise in base alle fasce della popolazione:

 Mammografia: riservata alle donne dai 50 ai 69 anni.

 Pap test: riservato alle donne dai 25 ai 64 anni.

 Tumore del colon-retto: ritiro del kit SOF per uomini e donne dai 50 ai 69 anni.

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