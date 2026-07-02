Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento: ad Ascea Marina il passaggio delle consegne tra Attilio Bianco e Pasquale D’Angiolillo

Il Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento celebrerà venerdì 3 luglio 2026, alle ore 19.30, presso la Fondazione Alario per Elea-Velia di Ascea Marina, la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, momento che segna la conclusione dell’anno rotariano 2025/2026 e l’avvio ufficiale della nuova annata 2026/2027.

Nel corso della serata il Presidente uscente Attilio Bianco consegnerà il collare presidenziale al Presidente eletto Pasquale D’Angiolillo, chiamato a guidare il Club nel nuovo anno sociale.

Il significato del passaggio del collare e il bilancio dell’anno trascorso

Il “Passaggio delle Consegne” rappresenta uno dei momenti più solenni della vita rotariana. Attraverso il simbolico passaggio del collare presidenziale si rinnova un impegno che si tramanda di anno in anno: quello di mettere competenze, professionalità e spirito di servizio a disposizione della comunità, nel segno della continuità, dell’amicizia e della responsabilità.

Nel corso della cerimonia sarà tracciato il bilancio dell’intensa attività svolta durante la Presidenza di Attilio Bianco, caratterizzata da significativi progetti di servizio e da importanti riconoscimenti conseguiti dal Club, tra cui il conferimento della prima stella sul labaro del Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento, quale Club Padrino del neocostituito Rotary Club Castellabate.

Le linee guida della nuova presidenza e i progetti per il Cilento

Il Presidente Pasquale D’Angiolillo illustrerà quindi le linee guida della nuova Presidenza, ispirata al tema internazionale del Rotary “Creiamo un impatto duraturo”, con un programma che intende consolidare il ruolo del Club quale punto di riferimento culturale e sociale del territorio.

L’anno rotariano 2026/2027 sarà caratterizzato da un articolato percorso di iniziative dedicate alla promozione della cultura, della salute, della formazione dei giovani, della prevenzione, della legalità e dello sviluppo sostenibile del Cilento.

Tra i principali appuntamenti figurano le “Lectio Magistralis”, il “Forum sulla Dieta Mediterranea”, quale naturale prosecuzione del progetto avviato con successo nella precedente annata rotariana, “Rotary incontra il Territorio”, diretto a stabilire sinergie con istituzioni e associazioni del territorio, l’Osservatorio Rotary sul Futuro del Cilento, i progetti di screening e prevenzione sanitaria “Salute maschile – Fai sempre goal con la prevenzione” e “Cuoricino Sicuro”, rivolti a bambini e ragazzi, “Note di Speranza”, dedicato alla formazione musicale dei detenuti, le “Giornate rotariane di Diritto Amministrativo”, sui temi dell’ambiente, dell’urbanistica, del paesaggio e del turismo, oltre ai consolidati service dedicati alla solidarietà, all’educazione finanziaria, all’intelligenza artificiale e ai giovani.

La scelta della Fondazione Alario e la sinergia con il distretto

La scelta della Fondazione Alario per Elea-Velia quale sede operativa del Club e della manifestazione assume un particolare valore simbolico. Luogo di cultura, ricerca e dialogo, essa rappresenta una delle espressioni più significative dell’identità del Cilento e ben interpreta la missione del Rotary di favorire la crescita civile, la formazione e il confronto tra istituzioni, professioni e società.

Il nuovo anno rotariano si aprirà, inoltre, nel segno della piena collaborazione con il Distretto Rotary 2101, guidato dal Governatore Giuseppe Nardini, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Club quale laboratorio di idee, di servizio e di progettualità condivisa, sempre più aperto al dialogo con le istituzioni, il mondo dell’associazionismo, della scuola, delle professioni e dell’impresa.

La cerimonia vedrà la partecipazione di Autorità rotariane, Soci del Club, Sindaci e rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo associativo, culturale e professionale, nonché di numerosi ospiti.