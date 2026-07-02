Rapine a raffica in via Posidonia: arrestata la coppia dello scooter dopo l’assalto a farmacia e supermercato

Mattinata di paura ieri nella zona orientale di Salerno, dove due colpi messi a segno a brevissima distanza l’uno dall’altro hanno seminato il panico tra residenti, clienti e dipendenti. Intorno alle 10.30, un uomo ha preso di mira prima la farmacia Costabile in via Posidonia, per poi spostarsi immediatamente nel supermercato situato proprio di fronte.

Il malvivente è entrato nella farmacia con il volto coperto da una mascherina chirurgica, guanti da giardinaggio e un cappello rosso. Inizialmente, il personale ha pensato si trattasse di una persona in stato di necessità. L’equivoco è svanito quando l’uomo ha estratto un coltello da cucina, puntandolo contro le dipendenti e scavalcando la cassa. La presenza di casse continue ha però limitato il bottino a soli 50 euro consegnati dalle addette. Prima di allontanarsi, l’autore del colpo ha rivolto una minaccia chiara al personale: «Ci vediamo presto».

Subito dopo, l’uomo ha attraversato la strada ed è entrato nel supermercato Dodecà. Anche in questo caso ha minacciato un cassiere con il coltello, riuscendo a farsi consegnare circa 200 euro prima di fuggire all’esterno.

Le indagini e l’arresto dei presunti responsabili

Ad attendere l’uomo fuori dalle attività commerciali c’era una donna a bordo di uno scooter, pronta ad agevolare la fuga. L’allarme tempestivo lanciato dal personale dei due negozi ha però attivato un intervento immediato delle forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti della Questura di Salerno, agli ordini del vicequestore Lara Cianciulli, sono giunti sul posto in tempi ridottissimi, mentre gli uomini della squadra mobile, guidati dal primo dirigente Elvio Barbati, hanno avviato i rilievi.

Le testimonianze raccolte nell’immediatezza e la chiusura dell’area hanno permesso una rapida svolta. Nella tarda mattinata di ieri, le volanti hanno intercettato e bloccato la donna mentre si trovava ancora a bordo dello scooter usato per la fuga. Condotta in Questura, è stata sottoposta a fermo e la sua posizione resta al vaglio per ricostruire il ruolo esatto nella vicenda.

Le attività investigative sono proseguite nel pomeriggio con l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza interne ed esterne ai negozi e dei sistemi di videosorveglianza pubblici. Gli elementi raccolti hanno portato all’identificazione e all’arresto dell’uomo nel corso della serata. Gli inquirenti valutano adesso un eventuale collegamento tra l’arrestato e altri due episodi recenti: la rapina del 19 giugno alla farmacia Carbone di via Rocco Cocchia e il tentato colpo all’ufficio postale di Fuorni dello scorso 17 giugno, che presentano modalità operative analoghe.