Castellabate, catamarano si capovolge per il forte vento a Lago: salvato dai bagnini

Il forte vento delle ultime ore ha innalzato notevolmente il moto ondoso. Nella tarda mattinata di oggi a Castellabate, a poca distanza dalla spiaggia della frazione Lago, un catamarano di piccole dimensioni si è capovolto improvvisamente a causa delle forti raffiche. A bordo vi era un uomo del posto che è stato tempestivamente tratto in salvo.

L’intervento tempestivo dei soccorsi

Resisi conto dell’accaduto, dalla spiaggia si sono attivati i soccorsi con i bagnini degli stabilimenti balneari della zona, che hanno dato l’allarme e si sono recati sul posto con il pattino di salvataggio del Lido Agave. Con non poche difficoltà, dettate dalla forte corrente, l’uomo è stato portato sulla battigia senza il bisogno di cure mediche.

È stata messa immediatamente in sicurezza anche l’imbarcazione, che ha fatto poi ritorno a riva riportando un notevole danno all’albero. Un episodio con lieto fine, ma che tiene alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla prudenza in mare, soprattutto in caso di condizioni meteo avverse.