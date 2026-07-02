Vallo della Lucania: il liceo “Leonardo da Vinci” trionfa al concorso L’Identità del Cilento

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania ha ottenuto un successo straordinario alla recente edizione del concorso “L’Identità del Cilento”. Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi il 27 giugno 2026 all’Auditorium di Celle di Bulgheria, gli studenti dell’istituto hanno conquistato i gradini più alti del podio in diverse sezioni della competizione. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera celebrativa e dall’esecuzione di canti tipici locali, ha visto i giovani candidati, supportati dalla professoressa Patrizia Durso, imporsi all’attenzione della giuria grazie a elaborati capaci di coniugare memoria storica e creatività.

Il successo nella categoria audiovisivo

L’istituto ha lasciato il segno nella sezione dedicata ai contenuti multimediali ottenendo un primo premio ex aequo e una menzione speciale. Il gradino più alto del podio è stato raggiunto dal progetto intitolato “L’eredità di Pietro Ebner: una vita tra medicina e storiografia”, sviluppato da Carolina D’Angiolillo, Lorenza Lamanna, Sofia Lepore, Camilla Maione, Vincenza Pellegrino e Viviana Vincenza Saturno. L’opera approfondisce la figura di Ebner, celebre medico e studioso locale, evidenziando la sua capacità di far dialogare la scienza medica con la ricerca storica, intesa come strumento fondamentale per riscoprire le radici del territorio.

Nella stessa categoria, la menzione speciale è andata all’elaborato “Bella fiabella cilentola”, firmato da Carolina Melucci, Marianna Pecoraro, Maura Cella, Federica D’elia e Giuseppe Ruggiero. Questo secondo video ha utilizzato un linguaggio innovativo, basato sulle tecniche del fumetto e su personaggi in costumi d’epoca, per narrare leggende, monumenti e rituali della cultura locale. Il lavoro ha messo in risalto la funzione del dialetto e della tradizione orale come elementi chiave per la trasmissione del patrimonio culturale alle nuove generazioni.

I riconoscimenti nella sezione prosa

Il trionfo del liceo è proseguito nella sezione letteraria, dove gli studenti hanno ritirato ben due primi premi ex aequo. Il primo testo premiato, intitolato “Il sussurro delle tradizioni” e scritto da Antonella De Cristofaro, Angelica Guida, Carmen Manganelli e Sohan Fusco, affronta i temi della resilienza e della determinazione attraverso la storia di una ragazza impegnata nel rito del trasporto della “centa”, simbolo di devozione e legame comunitario.

Il secondo racconto a ottenere il massimo riconoscimento è stato “Sette sorelle e sette fratelli”, opera di Nicole Sansone, Matteo Poggioli, Alessandro Cappucci, Gabriele Tardio, Leonardo Fierro, Giovanni Aloia e Giuseppe Lucia. La narrazione si sviluppa attorno al viaggio di sette amici che si riuniscono per rievocare l’antico rito legato ai santuari delle Sette Madonne, trasformando il legame con la propria terra d’origine in una guida ideale contro lo smarrimento della modernità.

Il plauso della dirigenza scolastica

I risultati ottenuti hanno suscitato grande soddisfazione all’interno della comunità scolastica per il valore formativo e culturale dimostrato dai ragazzi, capaci di imporsi in un contesto competitivo di rilievo fin dai primi anni del loro percorso di studi.

Il Dirigente, prof. Antonio Iannuzzelli, ha espresso il suo profondo orgoglio: “Le vittorie conquistate dai nostri alunni dimostrano come il nostro Liceo sappia coltivare il talento e la passione fin dal primo anno di studi. Congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi della 1^B e alla prof.ssa Patrizia Durso per haber portato così in alto il nome della nostra scuola, segnando un inizio di percorso straordinario in questa importante giornata.”