Aree interne in Campania, piano da 98 milioni: obiettivo 70% di progetti entro il 2026

Si è tenuta ieri a Palazzo Santa Lucia una riunione del Comitato regionale per la governance delle strategie territoriali delle aree interne, alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico, dei rappresentanti dei sette comprensori campani interessati, dei Comuni capofila e delle strutture regionali competenti.

L’incontro è stato dedicato alla verifica dello stato di avanzamento delle progettazioni finanziate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e del Programma regionale FESR 2021-2027, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento istituzionale e velocizzare l’attuazione degli interventi.

I territori coinvolti dispongono complessivamente di 98,5 milioni di euro di risorse FESR. Durante il tavolo è stato ricordato che, entro il 31 dicembre 2026, dovrà essere raggiunta una quota di obbligazioni giuridicamente vincolanti pari almeno al 70% delle somme assegnate, condizione necessaria per mantenere la premialità del 20% prevista dalla programmazione europea.

Ambiti di intervento e supporto ai comuni

Nel corso dei lavori, gli uffici regionali hanno illustrato le attività svolte per accompagnare le amministrazioni locali nella definizione dei piani e nell’avanzamento dei dossier, soffermandosi sui principali ambiti di intervento: mobilità sostenibile, sanità territoriale, servizi digitali, sostegno alle imprese, occupazione e rafforzamento della governance locale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità gestionale dei servizi finanziati e al supporto tecnico che la Regione continuerà a garantire ai Comuni attraverso le proprie strutture. I delegati territoriali hanno, quindi, illustrato lo status delle rispettive strategie, confermando l’impegno a velocizzare le procedure amministrative e progettuali per rispettare le scadenze europee.

L’impegno della giunta contro lo spopolamento

“Lo sviluppo delle aree interne è una delle priorità della nostra azione amministrativa. Per questo, tra i primi provvedimenti della Giunta, abbiamo istituito un Comitato, che presiedo personalmente, con il compito di affiancare i Comuni nell’attuazione dei progetti. Oggi abbiamo promosso un confronto operativo sui prossimi passi da compiere, in stretto raccordo con le Direzioni regionali. Dai trasporti ai servizi, dall’innovazione al welfare, è necessario intervenire su più fronti per contrastare fenomeni come lo spopolamento che da anni penalizzano questi territori. Lavorando insieme, con il supporto tecnico dei nostri uffici e in costante collaborazione con le amministrazioni locali, possiamo superare le criticità, accelerare la spesa e non perdere nessuna opportunità di sviluppo. Il rilancio delle aree interne è stato un impegno cardine della nostra campagna elettorale e intendiamo portarlo avanti con determinazione, affinché queste comunità possano contare su servizi migliori, maggiori opportunità e nuove prospettive di crescita”, ha dichiarato il presidente Fico.