Camerota, torna il trasporto gratuito estivo per i pazienti dializzati: un aiuto concreto a residenti e turisti

Anche per l’estate 2026 il Comune di Camerota rinnova il servizio gratuito di trasporto dedicato ai pazienti sottoposti a trattamento dialitico. Il servizio, attivo da oggi e fino al 31 agosto, è rivolto ai cittadini residenti e ai turisti che soggiornano sul territorio comunale e necessitano di raggiungere il Centro Dialisi di Sapri per effettuare le terapie.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel garantire servizi essenziali anche durante il periodo estivo, offrendo un concreto sostegno alle persone più fragili e alle loro famiglie, oltre a favorire un turismo sempre più inclusivo e accessibile.

Le dichiarazioni dell’assessore e del sindaco

«La tutela della salute rappresenta una priorità per la nostra Amministrazione – dichiara l’Assessore alla Sanità, Dott. Francesco Saturno. – Con il rinnovo di questo servizio vogliamo garantire continuità assistenziale a chi necessita della dialisi, eliminando le difficoltà legate agli spostamenti. È un aiuto concreto per le famiglie del nostro territorio e un’opportunità importante anche per i tanti turisti che scelgono Camerota per le loro vacanze, consentendo loro di proseguire le cure senza rinunciare a un periodo di serenità. Continuiamo a lavorare per una sanità territoriale sempre più vicina ai cittadini».

Il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta sottolinea: «Garantire il diritto alla salute significa offrire servizi concreti e vicini alle persone. Anche quest’anno abbiamo voluto confermare un’iniziativa che ha già dimostrato la propria utilità, permettendo a residenti e ospiti di affrontare il periodo estivo con maggiore tranquillità. Camerota vuole essere una comunità accogliente, capace di coniugare qualità dell’accoglienza e attenzione ai bisogni delle persone».

I ringraziamenti e i contatti utili

L’Amministrazione Comunale ringrazia la PA Cilento Emergenza ODV per la professionalità, la disponibilità e la preziosa collaborazione nella gestione del servizio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 388 783 9873.