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Cronaca

Tragedia a Battipaglia, malore fatale al volante: muore un automobilista

Drammatico incidente in via Garibaldi a Battipaglia: un uomo perde la vita a causa di un malore improvviso mentre guida. Inutili i soccorsi del 118

Antonio Elia
Morto Battipaglia

Un drammatico incidente si è verificato a Battipaglia nella mattinata di oggi. Intorno alle 7:30, in via Garibaldi, un uomo alla guida della propria Citroën è stato colto da un improvviso malore cardiaco che si è rivelato purtroppo fatale.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’automobilista, che sembrerebbe essere originario di Campagna, sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. La perdita di coscienza gli ha fatto perdere completamente il controllo del veicolo, che ha oltrepassato il marciapiede per poi terminare la propria corsa contro il muro di un edificio lungo la strada.

Il tentativo di soccorso e l’arrivo del 118

Tempestivo l’intervento di un operaio che si trovava nella zona e ha assistito alla scena. L’uomo ha infranto il finestrino della vettura nel tentativo di sbloccare le portiere e liberare il conducente dall’abitacolo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Pochi minuti dopo sono giunti sul posto un’ambulanza della Croce Verde e un’unità medicalizzata del 118, allertate dai passanti. Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo di salvare la vita dell’automobilista si è rivelato inutile. Il medico intervenuto ha dovuto constatare il decesso dell’uomo, il cui corpo è stato successivamente coperto con un telo.

Rilievi delle forze dell’ordine e modifiche alla viabilità

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.

Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico di via Garibaldi e della vicina via Dante Alighieri, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione cittadina nelle prime ore della mattinata. Le indagini sono in corso per completare gli accertamenti, anche se i primi riscontri confermerebbero che il decesso sia stato causato dal malore improvviso che ha colpito il conducente mentre era alla guida.

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