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Cronaca

Incidente stradale a Eboli: centauro perde il controllo della moto e rimane ferito alla rotatoria

Brutto incidente all'alba a Eboli: un motociclista di 49 anni perde il controllo del mezzo nei pressi della rotatoria e rimane seriamente ferito. Tutti i dettagli

Antonio Elia
Incidente

Mattinata con un serio incidente a Eboli, dove un uomo di 49 anni è rimasto vittima di una caduta alle prime luci dell’alba. È successo in località Corno d’Oro.

La dinamica dell’impatto

Stando a quanto riportato, il sinistro si è verificato poco dopo le ore 5:00 di oggi in prossimità della rotatoria cittadina. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il centauro ha improvvisamente perso il controllo della propria motocicletta, finendo fuori strada.

I soccorsi e le condizioni del ferito

A causa dell’impatto, l’uomo ha riportato ferite serie.

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