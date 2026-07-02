Incidente stradale a Eboli: centauro perde il controllo della moto e rimane ferito alla rotatoria

Mattinata con un serio incidente a Eboli, dove un uomo di 49 anni è rimasto vittima di una caduta alle prime luci dell’alba. È successo in località Corno d’Oro.

La dinamica dell’impatto

Stando a quanto riportato, il sinistro si è verificato poco dopo le ore 5:00 di oggi in prossimità della rotatoria cittadina. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il centauro ha improvvisamente perso il controllo della propria motocicletta, finendo fuori strada.

I soccorsi e le condizioni del ferito

A causa dell’impatto, l’uomo ha riportato ferite serie.