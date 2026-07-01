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Serre, Gaetano Tolomeo è il nuovo presidente: accordo con l’Herajon per lanciare i giovani

Novità in casa Serre dopo la promozione: Gaetano Tolomeo è il nuovo presidente. Nasce la partnership con l'Herajon

Redazione Infocilento

Apparentemente una schiarita in casa Serre c’è. La compagine neopromossa in Promozione ha un nuovo presidente anche se non tutte le perplessità sono state risolte. Si tratta di Gaetano Tolomeo, il cui nome nel mondo del calcio è legato soprattutto all’Herajon, formazione di Gromola attiva principalmente nei campionati giovanili.

Nuova partnership strategica per il territorio

Attraverso un comunicato, la società alburnina rende noto che prende ufficialmente il via la partnership tra le due realtà calcistiche.

“Questa nuova sinergia nasce con l’obiettivo di favorire la crescita dei giovani del territorio, offrendo loro un’importante opportunità di formazione e valorizzazione attraverso la partecipazione al Campionato di Promozione”.

Nei prossimi giorni la conferenza stampa ufficiale

Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa dal patron Gaetano Tolomeo, durante la quale verrà illustrato nei minimi dettagli il nuovo programma e lo staff tecnico. Inoltre, verranno ufficializzate altre figure societarie che entreranno a far parte della grande famiglia gialloblù.

“Un progetto ambizioso, che punta a valorizzare i migliori talenti del nostro territorio, accompagnandoli in un percorso di crescita con un’unica identità”, si legge nella nota che parla di “un investimento importante per il futuro della società e per la crescita delle nuove generazioni di calciatori”.

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