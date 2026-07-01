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Alburni Summer Lab: due comuni insieme per il Campo Estivo

Iniziate le attività dell'Alburni Summer Lab per oltre 70 bambini. Il campo estivo unisce i comuni di Sant’Angelo a Fasanella e Ottati tra giochi e laboratori

Alessandra Pazzanese
Alburni summer lab
Pegaso

Sono iniziate questa questa mattina, nel Chiostro del Municipio di Sant’Angelo a Fasanella, le attività del centro estivo per i Comuni di Sant’Angelo a Fasanella e Ottati, un servizio pensato per permettere ai genitori di organizzare serenamente la propria giornata lavorativa, mentre i bambini vivono un’estate piena di esperienze, amicizie e divertimento.

Il programma delle attività fino al 31 luglio

Fino al 31 luglio, con gli operatori della Cooperativa Il Sentiero, i bambini trascorreranno quattro settimane tra:

  • Giochi e attività all’aperto
  • Laboratori creativi e musicali
  • Escursioni e giochi d’acqua

Un’estate da vivere insieme, tra nuove amicizie, giochi, scoperte e ricordi che accompagneranno i bambini ben oltre la fine delle vacanze.

Il commento del sindaco Bruno Tierno

“Un grande successo questa edizione con oltre settanta bambini iscritti. Una straordinaria vittoria di comunità” Ha fatto sapere Bruno Tierno, sindaco di Sant’Angelo a Fasanella. Il Comune ha condiviso con Ottati l’organizzazione del Campo Estivo per creare una rete virtuosa che permette anche ai giovani partecipanti di socializzare e condividere esperienze con i piccoli del Comune vicino.

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