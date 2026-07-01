Alburni Summer Lab: due comuni insieme per il Campo Estivo

Sono iniziate questa questa mattina, nel Chiostro del Municipio di Sant’Angelo a Fasanella, le attività del centro estivo per i Comuni di Sant’Angelo a Fasanella e Ottati, un servizio pensato per permettere ai genitori di organizzare serenamente la propria giornata lavorativa, mentre i bambini vivono un’estate piena di esperienze, amicizie e divertimento.

Il programma delle attività fino al 31 luglio

Fino al 31 luglio, con gli operatori della Cooperativa Il Sentiero, i bambini trascorreranno quattro settimane tra:

Giochi e attività all’aperto

Laboratori creativi e musicali

Escursioni e giochi d’acqua

Un’estate da vivere insieme, tra nuove amicizie, giochi, scoperte e ricordi che accompagneranno i bambini ben oltre la fine delle vacanze.

“Un grande successo questa edizione con oltre settanta bambini iscritti. Una straordinaria vittoria di comunità” Ha fatto sapere Bruno Tierno, sindaco di Sant’Angelo a Fasanella. Il Comune ha condiviso con Ottati l’organizzazione del Campo Estivo per creare una rete virtuosa che permette anche ai giovani partecipanti di socializzare e condividere esperienze con i piccoli del Comune vicino.