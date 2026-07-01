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Castellabate adotta il nuovo Piano per le Aree Demaniali (PAD): aperto il confronto con i cittadini

Il comune di Castellabate adotta il nuovo Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali. Al via gli incontri con cittadini e associazioni

Manuel Chiariello
Infante

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 dell’8 giugno 2026, il Comune di Castellabate ha adottato il nuovo Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PAD), strumento strategico e normativo fondamentale per la gestione, la tutela e la valorizzazione del litorale cittadino.

Partecipazione e confronto: il primo incontro pubblico

Nella giornata di ieri, presso la Sala Consiliare “C.Grande” della Casa Comunale, si è svolto il primo incontro di consultazione pubblica alla presenza di:

  • Associazioni di categoria e ambientaliste
  • Ordini e collegi professionali
  • Enti del Terzo Settore
  • Operatori economici e cittadini interessati

Tutti i partecipanti hanno potuto intervenire e formulare osservazioni e proposte da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.

Il comune di Castellabate infatti, come da Regolamento Regionale, sta promuovendo un percorso di confronto pubblico finalizzato alla presentazione del Piano e alla raccolta di contributi, osservazioni e proposte da parte della cittadinanza e dei soggetti portatori di interesse.

Tale forma di partecipazione rappresenta un momento fondamentale del processo di formazione del Piano e contribuirà alla definizione condivisa delle scelte di pianificazione e valorizzazione del demanio marittimo comunale

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