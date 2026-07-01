Castellabate adotta il nuovo Piano per le Aree Demaniali (PAD): aperto il confronto con i cittadini

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 dell’8 giugno 2026, il Comune di Castellabate ha adottato il nuovo Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali (PAD), strumento strategico e normativo fondamentale per la gestione, la tutela e la valorizzazione del litorale cittadino.

Partecipazione e confronto: il primo incontro pubblico

Nella giornata di ieri, presso la Sala Consiliare “C.Grande” della Casa Comunale, si è svolto il primo incontro di consultazione pubblica alla presenza di:

Associazioni di categoria e ambientaliste

Ordini e collegi professionali

Enti del Terzo Settore

Operatori economici e cittadini interessati

Tutti i partecipanti hanno potuto intervenire e formulare osservazioni e proposte da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.

Il comune di Castellabate infatti, come da Regolamento Regionale, sta promuovendo un percorso di confronto pubblico finalizzato alla presentazione del Piano e alla raccolta di contributi, osservazioni e proposte da parte della cittadinanza e dei soggetti portatori di interesse.

Tale forma di partecipazione rappresenta un momento fondamentale del processo di formazione del Piano e contribuirà alla definizione condivisa delle scelte di pianificazione e valorizzazione del demanio marittimo comunale