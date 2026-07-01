Pontecagnano Faiano, incidente in via Salvemini: ciclista travolta da un camion, è in codice rosso

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Pontecagnano Faiano. Una donna di 53 anni, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stata travolta da un mezzo pesante. L’impatto si è verificato in via Salvemini, nei pressi dell’isola ecologica comunale. Le cause e la precisa dinamica del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

La dinamica del sinistro e i primi soccorsi

L’incidente si è consumato intorno alle ore 14. Secondo le prime ricostruzioni, il camion ha impattato la ciclista determinando una caduta violenta. A causa del forte impatto con il veicolo commerciale, la cinquantatreenne ha riportato un trauma da schiacciamento che ha interessato gli arti inferiori.

Immediato è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha tempestivamente inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. I sanitari hanno prestato le prime cure d’urgenza sul luogo dell’investimento per stabilizzare i parametri della paziente.

Il trasferimento d’urgenza in ospedale

La gravità delle ferite riportate ha reso necessario il trasporto immediato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. I medici del nosocomio salernitano hanno preso in carico la donna per sottoporla a tutti gli accertamenti clinici e agli interventi d’urgenza necessari.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi planimetrici e gestire la viabilità stradale. I militari hanno avviato le indagini di rito e i prescritti accertamenti per ricostruire l’esatta traiettoria dei due veicoli e determinare le responsabilità del caso.