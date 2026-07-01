Cilento e viabilità estiva, tra cantieri e frane la stagione turistica parte in salita

Il Cilento rischia di vivere un’altra stagione estiva all’insegna dei disagi viari, un paradosso per un territorio a fortissima vocazione turistica ma che vede le sue principali strade trasformarsi in veri e propri imbuti nei mesi di punta. Oltre alle storiche criticità che affliggono la SS18, penalizzata dall’incremento del traffico, si aggiungono ora nuovi rallentamenti sulla Cilentana e sulla Bussentina. Una situazione che potrebbe mettere a dura prova residenti e vacanzieri nonostante i tentativi dell’Anas di ridurre al minimo i disagi.

I cantieri sulla Cilentana e il calendario delle chiusure

Sulla Cilentana la società sta completando interventi di messa in sicurezza per circa 20 milioni di euro. Tuttavia, l’esecuzione delle opere comporta inevitabili sacrifici. A causa del rifacimento del manto stradale, lo svincolo di Vallo Scalo è rimasto chiuso fino a questa mattina, poi scatterà la chiusura dello svincolo di Omignano fino al 10 luglio. Successivamente, per limitare l’impatto, le attività proseguiranno tramite restringimenti della carreggiata o sensi unici alternati, evitando blocchi totali. C’è inoltre la promessa di sospendere totalmente i cantieri nelle settimane centrali di agosto.

La protesta a Montano Antilia e il nodo della frana

Ma ciò non eliminerà del tutto i problemi: restano infatti delle criticità strutturali che permangono da mesi. Lo scorso fine settimana, nei pressi dello svincolo di Montano Antilia, si sono registrate code fino a un chilometro. In questo tratto la circolazione è penalizzata da mesi a causa di una frana che ha compromesso la sede stradale, imponendo un senso unico alternato. Questa situazione sta esasperando gli utenti, tanto che il gruppo consiliare di minoranza di San Giovanni Piro ha inviato una formale diffida all’Anas, esigendo un cronoprogramma certo per la fine degli interventi.

Disagi sulla Bussentina e i rallentamenti verso Sapri

La situazione è complessa anche lungo la Bussentina, asse tra il basso Cilento, il Golfo di Policastro e l’autostrada. Qui i rallentamenti sono legati al cantiere sul viadotto Santolia II, un’opera da tre milioni che impone un senso unico alternato, provocando lunghe file durante i picchi di esodo. Sebbene la chiusura definitiva dei lavori sia stimata per dicembre 2026, l’Anas ha concordato con il Comune di Caselle in Pittari e le forze dell’ordine una gestione presidiata della viabilità nei fine settimana attraverso movieri. Una soluzione che finora solo in parte ha ridotto le criticità.

A completare la lista delle interruzioni i cantieri sulla Statale 18. Quello più critico si segnala sul ponte Soranna ad Ispani. Qui i congestionamenti non si segnalano soltanto nel weekend, ma anche nei giorni feriali per quanti vogliono raggiungere Sapri. Anas ha reso noto che il cantiere verrà temporaneamente rimodulato per l’estate, in attesa del completamento previsto per l’inizio del 2027. Sono in corso, invece, le opere di rifacimento dell’asfalto tra Agropoli e Capaccio.

Insomma per tanti automobilisti raggiungere il Cilento è un’odissea e gli impegni assunti da Anas che non placano il timore degli operatori per una stagione che rischia di essere penalizzata dal caos.