Vallo della Lucania: tutto pronto per la festa della Madonna delle Grazie

La comunità di Vallo della Lucania è pronta a celebrare la festa della Madonna della Grazie, in programma per domani 2 luglio. Un momento molto sentito dalla cittadina e dai paesi vicini del comprensorio, che dimostra la grande devozione verso la Mamma Celeste del Santuario mariano situato nel centro cittadino di Vallo.

Le parole del parroco, Don Bruno Lancuba

“La Madonna delle Grazie ci fa volgere lo sguardo a Maria che richiama la fede, la devozione, di tutti i fedeli. – ha detto ai nostri microfoni il parroco del Santuario della Madonna della Grazie Don Bruno Lancuba – Festeggiare la Madonna è festeggiare Colei che è nostra Madre, che riempie il nostro cuore di tanta gioia, di tanto amore”.

“Ci stiamo preparando con la novena che ci presenta Maria che si mette in cammino per andare a servire Santa Elisabetta, sua parente, che attende Giovanni il Battista. Questo è un richiamo per noi a metterci in cammino ogni giorno, per andare incontro all’altro a partire da quelli che hanno bisogno, a partire da quelli che hanno necessità, a partire dai poveri e dai sofferenti, al servizio dei quali noi siamo.

Celebrare bene una festa è rendere onore, venerare la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, ma allo stesso tempo imitarla, seguendone l’esempio, facendo sì che Cristo sia al centro della nostra vita, e noi vogliamo seguire Lui e testimoniarlo, con le parole e con le opere, in mezzo alla comunità, un momento importante di aggregazione religiosa e un momento importante per la comunità di aggregazione anche civile, si ritrova, si riunisce intorno a valori perenni che non vengono mai meno”, ha aggiunto Don Bruno Lancuba.

Il Programma Religioso e Civile del 2 Luglio

Il programma della festa prevede una fitta serie di appuntamenti che guideranno i fedeli durante l’intera giornata:

Sante Messe mattutine: ore 6.30, ore 8.00, ore 9.30 e ore 11.00.

ore 6.30, ore 8.00, ore 9.30 e ore 11.00. Solenne Pontificale: ore 19.00, presieduto dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa.

La parte religiosa sarà accompagnata da una civile, con le luminarie, la musica dello Storico Gran Concerto Bandistico “G. Piantoni” Città di Conversano, diretto dal M° Tatiana Paladino, che eseguirà uno scelto programma lirico-sinfonico in Piazza Vittorio Emanuele, e infine lo spettacolo pirotecnico (in Via Carasso) che chiuderà i festeggiamenti.