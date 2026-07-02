Bruno Tierno promosso in Serie C: il giovane sindaco di Sant’Angelo a Fasanella conquista il calcio professionistico

Un importante traguardo per lo sport e per il territorio. Bruno Tierno, 26 anni, arbitro della Sezione AIA di Sala Consilina e sindaco di Sant’Angelo a Fasanella, è stato promosso alla CAN C per la stagione sportiva 2026/2027, entrando così a far parte dell’organico degli arbitri che dirigeranno le gare del campionato di Serie C.

Il coronamento di un percorso di sacrifici

La promozione rappresenta il coronamento di un percorso costruito negli anni con impegno e sacrificio, premiando il lavoro svolto sui campi di calcio e la crescita tecnica maturata nel mondo arbitrale.

L’orgoglio della Sezione AIA di Sala Consilina

Grande la soddisfazione espressa dalla Sezione AIA di Sala Consilina, che ha celebrato il prestigioso risultato sottolineando come quello di Bruno Tierno sia il giusto riconoscimento di un cammino fatto di preparazione, professionalità e continua voglia di migliorarsi. Un successo che testimonia come passione e determinazione possano portare a raggiungere i più alti livelli dell’attività arbitrale.

Tra impegno istituzionale e passione per il calcio

Per Tierno, eletto sindaco di Sant’Angelo a Fasanella poco più di un anno fa, si tratta di un momento particolarmente significativo, che unisce l’impegno istituzionale alla crescita sportiva.

I ringraziamenti del fischietto valdianese

Emozionato, il neo arbitro della CAN C ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto durante il suo percorso: “Grazie a mamma e papà, alla mia Sezione, al mio Presidente, al mio CRA e a tutti gli Organi Tecnici che hanno creduto in me e mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita sui campi di calcio”.

Le altre novità

A sorridere per l’approdo nel professionismo non è solo la sezione di Sala Consilina ma anche quella di Agropoli che “vede” promosso in C il direttore di gara Gabriele Federico.